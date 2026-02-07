Hindustan Hindi News
इन 2 कंपनियों की तरफ से दिया जा रहा है 1 शेयर 100 रुपये से अधिक का डिविडेंड, आपका है किसी पर दांव?

संक्षेप:

Feb 07, 2026 05:02 pm ISTTarun Pratap Singh
Dividend Stock: शेयर बाजार में अगले हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। इसमें से दो कंपनियां 100 रुपये से अधिक का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इन दो कंपनियों में एक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन दोनों कंपनियों के विषय में ...

1-Hero MotoCorp Ltd

इस कंपनी ने एक शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 11 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 165 रुपये का डिविडेंड दिया था। लेकिन कंपनी ने दो बार में यह डिविडेंड दिया था।

शुक्रवार को हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के शेयर 0.23 प्रतिशत की गिरावट के बाद 5755.70 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 113 प्रतिशत बढ़ा है।

2- पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इस कंपनी ने एक शेयर पर 125 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 11 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यह चालू वित्त वर्ष में तीसरी बार है जब कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

2025 में कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया था। चारों बार मिलाकर इस कंपनी ने एक शेयर पर 625 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था। बता दें, इस कंपनी ने पहली बार 2007 में डिविडेंड दिया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था।

इस कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 0.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 35518.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत लुढ़का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

