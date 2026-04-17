Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इन दो कंपनियों के शेयरों में 13% तक की तेजी, सी फूड्स का है कारोबार

Apr 17, 2026 10:04 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Avanti Feeds Share price: आज दो कंपनियों के शेयरों तूफानी तेजी देखने को मिली है। इन कंपनियों के शेयरों का भाव 13% तक चढ़ गया। रिटर्न के मामले में इन कंपनियों के लिए 2026 का साल शानदार रहा है। 

इन दो कंपनियों के शेयरों में 13% तक की तेजी, सी फूड्स का है कारोबार

Avanti Feeds Share price: शुक्रवार का दिन सीफूड का व्यापार करने वाली दो कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। यह दो कंपनियां अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फूड्स है। बीएसई में शुक्रवार को एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद स्टॉक बीएसई में 487 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मौजूदा समय में यह स्टॉक अगस्त 2018 के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। बता दें, कंपनी के शेयर 13 फरवरी 2026 के 486.10 रुपये के उच्चतम स्तर को भी आज क्रॉस करने में सफल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:मई में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है Jio के IPO के लिए आवेदन : रिपोर्ट

अवंती फीड्स के शेयर रिकॉर्ड हाई पर (Avanti Feeds Share price)

कंपनी के शेयर आज 11 प्रतिशत की तेजी के साथ 1544.50 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। इससे पहले कंपनी का रिकॉर्ड हाई लेवल 1489.25 रुपये प्रति शेयर रहा है। इस स्तर पर कंपनी के शेयर 13 फरवरी 2026 को थे। इस कैलेंडर ईयर में अबतक अवंती फीड्स के शेयरों की कीमतों में 86 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयरों का भाव 75 प्रतिशत चढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:सोने-चांदी की खरीद पर बड़ा अपडेट, सरकार ने इन बैंको को दी इंपोर्ट करने की अनुमति

इस तेजी के पीछे की क्या है वजह?

13 अप्रैल 2026 को अवंती फीड्स ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि ट्रेडिंग वैल्यूम में हुए इजाफे की पीछे का क्या कारण है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

अवंती फीड्स के तिमाही नतीजे कैसे हैं? (Avanti Feeds Q3 Results)

कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार दिसंबर तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 163.47 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 16 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से 1383.52 करोड़ रुपये रहा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का EBIT 223 करोड़ रुपये रहा है। एक वित्त वर्ष पहले इसी तिमाही में यह 184.50 करोड़ रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:कम से कम ₹69000 बेसिक पे, 3.83 फिटमेंट फैक्टर, DA को लेकर बड़ी डिमांड

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी (Avanti Feeds Stock Performance)

अवंति फीड्स आखिरी बार 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में भी कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर 6.75 रुपये का डिविडेंड दिया था।

अवंती फीड्स के शेयरों की कीमतों में 3 साल में 308 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 847 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,