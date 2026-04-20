इन 3 शेयरों में 56% तक की उछाल, लिस्ट में टाटा ग्रुप की भी दो कंपनियां, चेक करें टारगेट प्राइस
Stock in focus: बीते एक साल में टाटा ग्रुप की दो कंपनियां टाटा स्टील और टाइटन के साथ-साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 56% तक की तेजी देखने को मिली है।
Stock in focus: पिछले एक साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Limited), टाटा स्टील और टाइनट कंपनी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में पिछले का साल के दौरान तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 0.08 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। अब निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे समय में इन कंपनियों के शेयरों को बेच देना सही रहेगा या नहीं?
BEL का टारगेट प्राइस और स्टॉक प्रदर्शन?
बीते एक साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 56.79 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को डिफेंस स्टॉक 1.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 462.70 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 3.38 लाख करोड़ रुपये का है।
दो साल में बीईएल के शेयरों की कीमतों में 98 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 355 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का ऑर्डर बुक 75000 करोड़ रुपये का क्रॉस कर गया है।
एक्सपर्ट ने दी खरीदने की सलाह
ब्रोकरेज हाउस निर्मल बैंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने 494 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। नुवामा ने अपना BUY टैग बरकरार रखा है। नुवामा की तरफ से 525 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। Elara Capital ने 478 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।
Tata Steel स्टॉक प्रदर्शन और टारगेट प्राइस
बीते एक साल में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 54.61 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को यह स्टॉक 0.64 प्रतिशत की तेजी के बाद 212.05 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 2.64 लाख करोड़ रुपये का है।
ब्रोकरेज हाउस Macquarie ने टाटा स्टील के शेयरों के लिए OutPerform रेटिंग दिया है। टाटा स्टील ने 241 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। Elara ने टाटा स्टील के लिए 215 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ने 240 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
टाइटन कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन और टारगेट प्राइस
टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने 1 साल में 36 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को यह स्टॉक 1.46 प्रतिशत की तेजी के साथ 4526.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इस कंपनी का मार्केट कैप 4.01 लाख करोड़ रुपये का है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने Ruduce रेटिंग के साथ 4000 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
Goldman Sachs ने टाइटन के शेयरों के लिए 5000 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग दी है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचेन की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।