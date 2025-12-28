शेयर बाजार को इस हफ्ते प्रभावित करेंगे यह तीन बड़े कारण, गाड़ियों की बिक्री पर भी रहेगी निगाह

संक्षेप: Stock Market: इस सप्ताह शेयर बाजार में निवेशकों की धारणा व्यापक आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों (FIIs) की कारोबारी गतिविधियों से प्रभावित होगी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि साथ ही गाड़ियों बिक्री के आंकड़ों पर भी करीबी नजर रखी जाएगी।

Stock Market: इस सप्ताह शेयर बाजार में निवेशकों की धारणा व्यापक आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों (FIIs) की कारोबारी गतिविधियों से प्रभावित होगी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि साथ ही गाड़ियों बिक्री के आंकड़ों पर भी करीबी नजर रखी जाएगी। इस साल के कुछ कारोबारी सत्र ही बाकी रहने के कारण भारतीय शेयर बाजारों के सीमित दायरे में रहने का अनुमान है, हालांकि रुझान सकारात्मक रह सकता है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स रिलायंस ब्रोकिंग लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजित मिश्रा ने कहा, ‘इस सप्ताह कैलेंडर वर्ष 2026 की शुरुआत होगी, और दिसंबर के वायदा-विकल्प सौदे पूरे होने के कारण अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। घरेलू स्तर पर जिन प्रमुख आंकड़ों पर नजर रहेगी, उनमें नवंबर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बाजार अमेरिका से जुड़े व्यापक आर्थिक संकेतों पर करीबी नजर रखेंगे, जिनमें एफओएमसी बैठक का ब्यौरा और फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 112.09 अंक या 0.13 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी 75.9 अंक या 0.29 प्रतिशत बढ़ा।

एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोन्मुडी आर ने कहा, “2025 के कुछ कारोबारी सत्र ही बाकी रहने के कारण भारतीय इक्विटी बाजारों के सीमित दायरे में रहने का अनुमान है, हालांकि रुझान सकारात्मक रह सकता है। इस सप्ताह निवेशकों की धारणा घरेलू और विदेशी, दोनों स्तरों पर व्यापक आर्थिक आंकड़ों से प्रभावित होगी।” उन्होंने कहा कि नवंबर के वाहन बिक्री आंकड़ों पर भी करीबी नजर रखी जाएगी, ताकि क्षेत्रवार रफ्तार की पुष्टि हो सके।