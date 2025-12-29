गरज रहे हैं इन 3 डिफेंस कंपनियों के शेयर, ₹44700 करोड़ की स्कीम से गदगद निवेशक, 4% तक उछला भाव

संक्षेप: Defence Stocks: आज जहाज बनाने वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों के शेयर सोमवार की सुबह बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसके पीछे की वजह सरकार की तरफ से आई एक नई गाइडलाइन है।

Defence Stocks: आज जहाज बनाने वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों के शेयर सोमवार की सुबह बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। इसके पीछे की वजह सरकार की तरफ से आई एक नई गाइडलाइन है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने 44700 करोड़ रुपये से अधिक की खर्च वाली दो बड़ी जहाज निर्माण योजना के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या हैं गाइडलाइंस डीटेल्स मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंटस स्कीम (SBFAS) और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (SbDS) की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के जरिए घरेलू स्तर पर जहाज निर्माण की क्षमता को मजबूती प्रदान करना और ग्लोबल स्तर पर सुधार लाने का प्रयास किया गया है। SBFAS का कुल फंड 24736 करोड़ रुपये का है। इस स्कीम के तहत सरकार जहाज की कैटेगरी के हिसाब से 15 से 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वहीं, SbDS का कुल बजट 19989 करोड़ रुपये का है। इस स्कीम का फोकस लंबे समय और बेहतर जहाज पर फोकस किया जाएगा।

करीब 4% चढ़ा मझगांव डॉक यह डिफेंस स्टॉक बीएसई में 2568.10 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का बाव करीब 4 प्रतिशत की तेजी के बाद 2635.15 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में भी उछाल देखने को मिली है। यह डिफेंस स्टॉक 1660 रुपये के स्तर पर खुला था। लेकिन 2 प्रतिशत की उछाल के बाद यह 1687.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में भी आज के दिन उछाल देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी का शेयर 2520 रुपये के स्तर पर खुला था। कंपनी का शेयर 3 प्रतिशत की तेजी के बाद 2579.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)