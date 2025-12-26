Hindustan Hindi News
दहाड़ रहे हैं यह तीन डिफेंस स्टॉक, कमजोर माहौल में भी जमकर हो रही खरीदारी

संक्षेप:

Dec 26, 2025 09:39 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Defence Stocks: शेयर बाजार में तीन डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 52 वीक हाई से भारी गिरावट देखने को मिली है। यह तीनों डिफेंस कंपनियां मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स हैं। लेकिन आज का दिन इन कंपनियों के लिए शानदार दिखाई दे रहा है। मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयरों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का प्रदर्शन

यह डिफेंस स्टॉक आज बीएसई में 2532.80 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत की उछाल के साथ 2618.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। इस कंपनी का 52 वीक हाई 3778 रुपये है। तब से गुरुवार की क्लोजिंग तक यह स्टॉक 35 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई है।

कोचिन शिपयार्ड का क्या हाल है?

डिफेंस स्टॉक का 52 वीक हाई 2547.25 रुपये है। इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में गुरुवार की क्लोजिंग तक 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। बीएसई में कंपनी का शेयर 1649.30 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। 3 प्रतिशत की तेजी के साथ यह डिफेंस स्टॉक 1643.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया। बता दें, इस साल अबतक इस डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.75 प्रतिशत की तेजी आई है।

गार्डन रीच के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक 2450.10 रुपये के स्तर पर खुला था। डिफेंस कंपनी का शेयर दिन में 2 प्रतिशत की तेजी के साथ 2505 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। कंपनी का 52 वीक हाई 3535 रुपये है। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, 2025 में इस डिफेंस स्टॉक ने 52 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें)

