आज फोकस में रहेंगे कोटक, Vi और DMart समेत ये स्टॉक्स, मार्केट खुलते ही निवेशकों की मोटी कमाई?

4 मई के ट्रेडिंग सेशन में कई बड़े शेयर फोकस में रहने वाले हैं, जिनमें बैंकिंग, टेलीकॉम, डिफेंस और रिटेल सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। Q4 नतीजों, AGR राहत और ऑपरेशनल अपडेट्स के कारण कोटक महिंद्रा, Vi और DMart जैसे स्टॉक्स में तेज हलचल देखने को मिल सकती है।

4 मई 2026 का ट्रेडिंग सेशन काफी एक्शन से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि कई बड़े स्टॉक्स अपने तिमाही नतीजों और अहम खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। कुछ कंपनियों ने Q4 में मजबूत प्रदर्शन किया है, जिससे तेजी की उम्मीद है, जबकि कुछ में दबाव भी दिख सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह दिन खास रणनीति अपनाने वाला है, जहां सही शेयर चुनकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए नीचे आसान भाषा में समझते हैं कि निवेशकों को किन शेयरों पर नजर रखना चाहिए?

सबसे पहले बात करें कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की, तो बैंक ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 13% बढ़ा है, जबकि NPA में सुधार दिखा है। हालांकि, NIM में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे आगे मार्जिन पर दबाव रह सकता है।

दूसरी तरफ एवेन्यू सुपरमार्ट (Avenue Supermarts- DMart) ने शानदार ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू और EBITDA दोनों बढ़े हैं और कंपनी ने Q4 में 58 नए स्टोर भी खोले हैं, जो विस्तार की कहानी को मजबूत करता है।

डिफेंस सेक्टर में मझगांव डॉक शिपबिल्डर (Mazagon Dock Shipbuilders) ने जबरदस्त EBITDA ग्रोथ दिखाई है, लेकिन तिमाही आधार पर कुछ कमजोरी भी दिखी है। वहीं, टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी इंडस टॉवर्स (Indus Towers) में मार्जिन थोड़ा दबा है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर चिंता बनी हुई है।

सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्टॉक वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) है, जिसे AGR ड्यूज में राहत मिली है। हालांकि, कुल कर्ज अभी भी काफी ज्यादा है, इसलिए यह स्टॉक वोलाटाइल रह सकता है। टेक और डिफेंस से जुड़े जेन टेक्नोलॉजी (Zen Technologies) के नतीजे कमजोर रहे हैं, जिससे इसमें दबाव देखने को मिल सकता है।

बैंकिंग सेक्टर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) का मुनाफा घटा है, जबकि NPA थोड़ा बढ़ा है। वहीं ड्रोन सेक्टर की कंपनी ideaForge ने शानदार टर्नअराउंड दिखाया है और घाटे से मुनाफे में आई है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत है।

मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंट्रल डिपॉजटरी सर्विसेस लिमिटेड (Central Depository Services Limited -CDSL) में मुनाफा घटा है, क्योंकि IPO एक्टिविटी कम हुई है। वहीं APL अपोलो ट्यूब्स ने मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और कंपनी अब नेट कैश में आ गई है।

ग्रुप स्टॉक अडानी इंटरप्राइसेस (Adani Enterprises) को झटका लगा है, क्योंकि मुनाफे की जगह नुकसान दर्ज हुआ है। जबकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) ने जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और NPA में भी सुधार किया है।

4 मई का बाजार काफी अलग रहने वाला है। जिन कंपनियों के नतीजे मजबूत हैं, उनमें तेजी दिख सकती है, जबकि कमजोर आंकड़ों वाले शेयरों में दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को खबरों और डेटा के आधार पर ही सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।