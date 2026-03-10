आज सुर्खियों में हैं ये स्टॉक्स: एफएंडओ सेगमेंट में बड़े बदलाव और बाजार की नई उम्मीदें

Hindustan Hindi News
Mar 10, 2026 07:49 am IST
Stocks to Watch today: आज घरेलू शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। इस खबर के साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं, जो आज खबरों में हैं और इनके शेयरों में आज बड़ी हलचल रहने की उम्मीद है।

Stocks to Watch today: आज घरेलू शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड अब 100 डॉलर के नीचे आ गया है, हालांकि यह अभी भी असहज स्तरों पर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यह कहने के बाद कि ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त होगा, WTI में 10% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई।

आज निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी भी है। थोड़ी चिंता की बात यह है कि स्थिति अभी भी नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि, तेजड़ियों को वॉल स्ट्रीट पर रातभर में आए उलटफेर से राहत मिली है और वे सोमवार से शुरू हुई रिकवरी को जारी रख सकते हैं।

23,697 का इंट्राडे निचला स्तर अब इंडेक्स के लिए निर्णायक स्तर बन गया है, जिसे तोड़ने पर कई चार्टिस्टों को आशंका के अनुसार 23,200 के स्तर तक गिरावट हो सकती है। अगर इंडेक्स आज ऊपर जाता है, तो पहला लक्ष्य 24,000 के स्तर से ऊपर बने रहना होगा।

एफएंडओ सेगमेंट में छह नए स्टॉक्स शामिल, 1 अप्रैल से प्रभावी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने छह स्टॉक्स - अडाणी पावर, कोचीन शिपयार्ड, हुंडई मोटर इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट और विशाल मेगा मार्ट - को एफएंडओ सेगमेंट में शामिल करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।

कंपनियों की बड़ी अपडेट्स

लेमन ट्री होटल्स का गोरखपुर में नया होटल

कंपनी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 76 कमरों वाले एक नए होटल के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नई एसेट का प्रबंधन इसकी सहायक कंपनी कार्नेशन होटल्स द्वारा किया जाएगा।

मिंडा कॉर्पोरेशन का टर्नटाइड के साथ ज्वाइंट वेंचर

कंपनी की सहायक कंपनी स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम्स ने यूनाइटेड किंगडम स्थित टर्नटाइड ड्राइव्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मुख्य रूप से ईवी सेगमेंट के लिए उन्नत नेक्स्ट-जनरेशन मोटर कंट्रोलर, एक्सियल फ्लक्स मोटर्स, थर्मल एप्लिकेशन के लिए पंप और अन्य कस्टमाइज्ड कंट्रोलर के विकास और निर्माण के लिए किया गया है। यह ज्वाइंट वेंचर स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम्स द्वारा भारत में एक नई यूनिट के गठन के माध्यम से संचालित होगा, जिसमें 49:51 के अनुपात में शेयरहोल्डिंग होगी।

सोलेक्स एनर्जी को एएलएमएम में क्षमता वृद्धि की मंजूरी

कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत क्षमता वृद्धि के लिए मंजूरी मिल गई है। एमएनआरई के ताजा अपडेट के अनुसार, सूरत के तड़केश्वर में स्थित कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को प्रति वर्ष 3,782 मेगावॉट की सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जो घरेलू सौर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए कंपनी के निरंतर विस्तार और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का यूपी सरकार के साथ समझौता

हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के ब्रॉडबैंड वर्टिकल वनओटीटी इंटरटेनमेंट ने उत्तर प्रदेश राज्य में एक बड़े पैमाने पर डिजिटल इनक्लूजन पहल प्रोजेक्ट गंगा के रोलआउट के लिए राज्य परिवर्तन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के कई अहम फैसले

बोर्ड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 करोड़ रुपये तक के असुरक्षित रुपया टर्म लोन के माध्यम से धन जुटाने और सबस्टेशनों के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर में 234 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इसके अलावा, बोर्ड ने पावर ग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया में अपनी संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया को बेचने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी।

बोर्ड ने युगांडा में इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन मॉडल के तहत एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के विकास के लिए अफ्रीका50 और युगांडा डेवलपमेंट बैंक के साथ रणनीतिक गठबंधन और फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया को एचकेसी निवेश की मंजूरी

डिक्सन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डिक्सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में एचकेसी कॉर्पोरेशन के सहयोगी एचकेसी ओवरसीज द्वारा निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित लेनदेन के बाद, डिक्सन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डिक्सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बन जाएगी, जिसमें डिक्सन और एचकेओ के शेयर 74:26 के अनुपात में होंगे।

बजाज फिनसर्व की सहायक कंपनियों का फरवरी प्रीमियम

कंपनी की सहायक कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फरवरी में 1,094 करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अंडरराइट किया, जबकि एक अन्य सहायक कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने इसी महीने के दौरान 1,281.28 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम दर्ज किया।

टोरेंट पावर का एनसीडी आवंटन

कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 7.97% प्रति वर्ष की कूपन दर पर सीरीज 14 की 2,00,000 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी और आवंटित किए हैं, जिनकी कुल कीमत 2,000 करोड़ रुपये है।

एको नोबेल इंडिया को आयकर विभाग का नोटिस

कंपनी को आयकर विभाग के आकलन अधिकारी से एक मसौदा आकलन आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कर वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट टैक्स और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रावधानों के तहत कंपनी की आय में 111.63 करोड़ रुपये जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है।

