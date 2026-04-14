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बाजार की आंधी में इन 7 कंपनियों के शेयरों का दबदबा कायम, 150% तक का रिटर्न, लिस्ट में PSU भी शामिल

Apr 14, 2026 11:57 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Multibagger Stocks: पिछले एक साल में शेयर बाजार उतार और चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिला है। लेकिन इस दौरान भी 7 कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 150% की तेजी देखने को मिली है। 

बाजार की आंधी में इन 7 कंपनियों के शेयरों का दबदबा कायम, 150% तक का रिटर्न, लिस्ट में PSU भी शामिल

Multibagger Stocks: पिछले एक साल के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में काफी उठा-पटक देखने को मिली है। लेकिन इस दौरान कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिया है। निफ्टी500 स्टॉक में से 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयरों की कीमतों में 150 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। मार्केट की मौजूदा परिस्थितियों का इन कंपनियों पर कोई असर नहीं दिखा है। बता दें, पिछले एक साल में निफ्टी50 में 4 प्रतिशत और निफ्टी500 में 7 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

1-GE Vernova T&D India

इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 207 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 2866 प्रतिशत और 5 साल में 3494 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई 1 अप्रैल को 4344 रुपये रहा है।

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2- National Aluminium Company

बीते एक साल में इस सरकारी कंपनी के शेयरों का भाव 192 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 431.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 144.71 रुपये है। पीएसयू स्टॉक में तीन साल में 425 प्रतिशत और 5 साल में 648 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

3- Aditya Infotech

इस कंपनी की लिस्टिंग अगस्त 2025 में हुई थी। इश्यू प्राइस से अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 190 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 675 रुपये था। बता दें, 13 अप्रैल 2026 को Aditya Infotech के शेयरों का भाव 1954.20 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

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4- एथर एनर्जी

यह भी शेयर बाजार में एक नई नवेली कंपनी है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 321 रुपये था। मौजूदा समय में यह 907.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 183 प्रतिशत की तेजी आई है।

5- हिंदुस्तान कॉपर

कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 164 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 760.05 रुपये है। इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 198 रुपये है। बीते तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 426 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 279 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

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6- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

एक साल में MCX के शेयरों का भाव 155 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, तीन साल में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयरों की कीमतों में 845 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

7- फोर्स मोटर्स

एक साल में यह स्टॉक 154 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 1660 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल से फोर्स मोटर्स के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1845 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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