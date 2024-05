इन सरकारी कंपनियों की बल्ले-बल्ले, 7% तक चढ़ा भाव, जानें वजह

ऑयल रिफाइनरी (oil refiners) कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गुरुवार को 7 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट को माना जा रहा है। आज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Ltd), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Ltd) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Ltd) के शेयरों में तेजी दर्ज की गई है।