नया GST नियम लागू होते ही सस्ता हो जाएगा इंश्योरेंस, दूध जैसे जरूरी सामान, दिवाली पर तोहफा, सिगरेट 40% के स्लैब में!

GST Reforms: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बड़े जीएसटी रिफॉर्म के संकेत दिए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि इस दिवाली (Diwali 2025) बड़ा तोहफा मिलेगा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 टैक्स स्लैब और एक स्पेशल टैक्स स्लैब की सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेज दी गई। अब यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि कौन-कौन से सामान सस्ते हो सकते हैं? आइए समझते हैं ..

इन प्रोडक्ट्स पर लग सकता है 40 प्रतिशत जीएसटी इस पूरे मामले पर नजर रखने वाले व्यक्तियों के अनुसार जिन सामानों पर इस समय 12 प्रतिशत का जीएसटी लग रहा है उन्हें 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है। वहीं, जिन सामानों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लग सकता है। हालांकि, तम्बाकू, सिगरेट, बीयर जैसे प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है।

कौन-कौन से सामान हो सकते हैं सस्ते? जरूरत के सामने सस्ते हो सकते हैं। उसमें ग्रॉसरी, दवाईयां, टेलीविजन, वाशिंग मशीन आदि शामिल है। खेती-किसानी में उपयोग होने वाले सामान, साइकिल, इंश्योरेंस और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी कम किया जा सकता है। इससे किसानों और आम-आदमी को सीधी राहत मिलेगी।

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का तीन जीएसटी स्लैब लगाया जा सकता है।

किन सामानों पर लग रहा है 12 प्रतिशत का जीएसटी सूखा मेवा, दूध, फ्रोजन सब्जियां, पास्ता, नमकीन, टूथ पाउडर, साइकिल, फर्निचर, हैंड बैग, पेंसिल, 1000 रुपये से कम की कीमत वाले चप्पल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। इन सामानों पर आने वाले समय में 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है।