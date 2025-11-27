Hindustan Hindi News
बिना बैंक खाते के भी ये लोग कर सकते हैं UPI पेमेंट, जानें कैसे

राष्ट्रीय पेमेंट निगम (NPCI) की सहायक कंपनी भीम सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसी सुविधा दे रही है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका अपना कोई बैंक खाता नहीं है। इसके लिए पेमेंट की मंथली लिमिट 15,000 रुपये तय होगी। इस अनुमति की वैधता अधिकतम पांच साल तक रखी जा सकती है।

Thu, 27 Nov 2025 06:27 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
राष्ट्रीय पेमेंट निगम (NPCI) की सहायक कंपनी भीम सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसी सुविधा दे रही है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका अपना कोई बैंक खाता नहीं है। दरअसल भीम पेमेंट ऐप पर अब यूपीआई सर्किल सुविधा शुरू हो गई है। इसके जरिए यूजर अपने यूपीआई खाते से परिवार के लोगों को जोड़कर पेमेंट की अनुमति दे सकता है। इसके लिए पेमेंट की मंथली लिमिट 15,000 रुपये तय होगी। इस अनुमति की वैधता अधिकतम पांच साल तक रखी जा सकती है।

खासकर परिवार के बुजुर्ग लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। यह आंशिक पेमेंट अनुमति से अलग है। पहले पेमेंट के लिए यूपीआई उपयोगकर्ता से अनुमति देनी होती थी लेकिन नई व्यवस्था में पूर्ण पेमेंट अनुमति जोड़ दी गई है। इसका मतलब है कि अब मुख्य यूपीआई उपयोगकर्ता जोड़े गए सदस्य को खुद से पेमेंट करने की अनुमति दे सकता है। उसे बार-बार स्वयं अप्रूव करने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, पूरा नियंत्रण मुख्य उपयोगकर्ता के पास ही रहेगा। हर लेनदेन की जानकारी तुरंत उसके फोन पर आ जाएगी। वह जोड़े गए सदस्य के लिए पेमेंट लिमिट तय कर सकता है, जो हर माह अधिकतम 15,000 रुपये होगी। साथ ही वह जब चाहे जोड़ गए सदस्य को अपने यूपीआई खाते से हटा सकता है।

इनके लिए उपयोगी

1. वरिष्ठ नागरिक

2. बच्चे और युवा

3. छोटे व्यवसायी और दुकानदार

4. डिजिटल मंच का इस्तेमाल न करने वाले लोग

ऐसे सक्रिय करें

- सबसे पहले BHIM Payment App खोलें।

- इसके बाद यूपीआई सर्कल का विकल्प चुनें। फिर Invite to Circle पर क्लिक करें।

- जिसे जोड़ना है, उसका मोबाइल नंबर डालें। उसका UPI ID डालें या क्यूआर कोड स्कैन करें।

- फुल डेलिगेशन विकल्प चुनें। फिर रिश्ता चुनें (बच्चा, पति/पत्नी, कर्मचारी आदि)

- आधार या दूसरे दस्तावेज से पहचान सत्यापित करें।

- मासिक सीमा और वैधता तय करें।

- बैंक खाता चुनें और यूपीआई पिन डालकर कन्फर्म करें।

इन बातों को भी ध्यान रखें

1. मूल उपयोगकर्ता अधिकतम पांच लोगों को एक खाते के साथ जोड़ा जा सकता है।

2. अब जोड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए मासिक पेमेंट लिमिट तय कर सकते हैं।

3. साथ ही यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्येक पेमेंट के लिए आपकी मंजूरी की आवश्यकता होगी या नहीं।

