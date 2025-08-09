इस कंपनी में दांव लगाना चाह रहे हैं कई चर्चित Mutual Funds, साल के अंत में आ सकता है IPO

होम सर्विसेज देने वाली अर्बन कंपनी में दांव लगाने को लेकर कई म्यूचुअल फंड्स उत्सुक नजर आ रहे हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार SBI Mutual Fund, Permira अर्बन कंपनी में आईपीओ से पहले निवेश करना चाह रहे हैं।

होम सर्विसेज देने वाली अर्बन कंपनी (Urban Company) में दांव लगाने को लेकर कई म्यूचुअल फंड्स उत्सुक नजर आ रहे हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार SBI Mutual Fund, Permira अर्बन कंपनी में आईपीओ से पहले निवेश करना चाह रहे हैं। इन म्यूचुअल फंड्स की बातचीत आखिरी चरणों में है। बता दें, यह निवेश सेकेंड्री ट्रांजैक्शन के जरिए पूरा होगा।

रिपोर्ट के अनुसार Accel, Bessemer Venture Partners, टाइगर ग्लोबल, एलिवेशन कैपिटल सहित अन्य मौजूदा निवेशक अपने शेयरों को बड़े निवेशक और म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं। बता दें, अर्बन कंपनी का आईपीओ इस साल के अंत तक आ सकता है।

429 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर गुरुग्राम की कंपनी ने अपने DRHP में बताया है कि 429 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और 1471 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत आईपीओ के जरिए जारी होंगे। कंपनी ने DRHP को इसी साल अप्रैल में दाखिल किया था। बता दें, मौजूदा समय में इस कंपनी की वैल्यूएन 2 बिलियन डॉलर आंकी जा रही है।

आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी? अर्बन कंपनी 190 करोड़ रुपये टेक और क्लाउड इंफ्रास्टक्चर निवेश के साथ-साथ एआई आधरित टूल्स में निवेश करेगी। वहीं, 70 करोड़ रुपये कंपनी इंडिया और विदेशों में अपने ऑफिस पर खर्च करेगी। इसके अलावा 80 करोड़ रुपये डिजिटल, आउटडोर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड बिल्डिंग के लिए खर्च होंगे। बता दें, 25 करोड़ रुपये कॉरपोरेट कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे।

कंपनी की वित्तीय स्थिती कैसी? वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) 437.60 करोड़ रुपये था। जोकि वित्त वर्ष 2023 में 637 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024 में 828 करोड़ रुपये हो गया। 2024 के शुरुआती 9 महीने के दौरान इस कंपनी का प्रॉफिट 242.30 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी पीरियड में 514.10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बता दें, कंपनी के प्रॉफिट में 215 करोड़ रुपये टैक्स क्रेडिट की वजह से है।