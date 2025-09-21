These items will be tax free from the first day of Navratri tomorrow 22 sept big gift from common people कल नवरत्रि के पहले दिन से ये आइटम्स हो जाएंगे टैक्स फ्री, आम लोगों के लिए तोहफा, Business Hindi News - Hindustan
कल नवरत्रि के पहले दिन से ये आइटम्स हो जाएंगे टैक्स फ्री, आम लोगों के लिए तोहफा

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 04:48 PM
GST Zero Tax: भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) सिस्टम में बड़े सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने इसी महीन नई दरों को मंजूरी दी। यह निर्णय जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 3 सितंबर, 2025 को लिया गया था। नई दरें कल यानी 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।

क्या है डिटेल

नई सिस्टम को GST 2.0 कहा गया है, जिसमें करों की गणना और वस्तुओं की श्रेणियां सरल बनाई गई हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दी गई है, जिससे आम जनता के लिए आवश्यक वित्तीय सुरक्षा सस्ती हो जाएगी। टैक्स स्लैब को केवल 5% और 18% में सीमित कर दिया गया है, जिससे रोजमर्रा के जरूरी और सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर करों की दर कम हो जाएगी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे आम जनता और व्यवसाय दोनों को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी को हटाने या कम करने का फैसला किया।

इन सामानों पर छूट

अब कई खाद्य पदार्थों पर GST नहीं लगेगा। इनमें अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, प्री-पैक और लेबल्ड छेना या पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, और भारतीय रोटियां जैसे खाखरा, रोटी और पराठा शामिल हैं। इससे रोजमर्रा की खाने-पीने की वस्तुएँ आम जनता के लिए और सस्ती हो जाएंगी।

जीवनरक्षक दवाओं में राहत

महत्वपूर्ण और जीवनरक्षक दवाओं जैसे Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa और 33 अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर अब GST नहीं लगेगा। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में लगने वाला खर्च कम होगा और दवाइयाँ आसानी से सुलभ होंगी।

शिक्षा से संबंधित वस्तुओं में राहत

छात्रों और शिक्षण संस्थानों के लिए भी कई वस्तुओं पर GST हटाया गया है। इसमें इरेज़र, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, चाक, नोटबुक्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रिंटेड मानचित्र, एटलस, वॉल मैप्स, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब्स पर भी कर नहीं लगेगा।

पूरी तरह से हट गया टैक्स

अब कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर GST पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें UHT दूध, प्री-पैक और लेबल्ड पनीर या छेना, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, और पराठा, परोट्टा व अन्य भारतीय रोटियां शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में, Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa जैसी जीवनरक्षक दवाओं के साथ 33 अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर भी GST हटाया गया है। शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं में, इरेजर, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, ड्राइंग/राइटिंग चाक और नोटबुक्स को करमुक्त किया गया है। इसके अलावा, प्रिंटेड मानचित्र, एटलस, वॉल मैप्स, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब्स पर भी GST नहीं लगेगा। इन सुधारों से आम जनता, छात्र और व्यवसाय सभी को लाभ होगा और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं सस्ती और सुलभ होंगी।

