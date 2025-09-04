GST पर राहत के बाद इन कंपनियों की हुई मौज, शेयरों पर रखें नजर

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक नोट में लिखा है कि काउंसिल द्वारा कई प्रमुख और आवश्यक वस्तुओं की श्रेणियों के लिए जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करना एक सार्थक कटौती है और इससे कंज्यमूर को राहत मिलेगी, मात्रा वृद्धि में मदद मिलेगी और औपचारिकता को बढ़ावा मिलेगा।

GST on FMCG: जीएसटी काउंसिल ने बुधवार रात दो स्लैब वाली जीएसटी संरचना और 5% और 18% को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सिन वस्तुओं पर 40% की विशेष दर शामिल है। 28% और 12% की मौजूदा स्लैब समाप्त कर दी जाएंगी। जीएसटी की ये संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इधर, ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक नोट में लिखा है कि काउंसिल द्वारा कई प्रमुख और आवश्यक वस्तुओं की श्रेणियों के लिए जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करना एक सार्थक कटौती है और इससे कंज्यमूर को राहत मिलेगी, मात्रा वृद्धि में मदद मिलेगी और औपचारिकता को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब है कि एफएमसीजी स्टॉक में तेजी आ सकती है और इस पर निवेशकों की नजर रहेगी।

यहां कुछ प्रमुख एफएमसीजी स्टॉक दिए गए हैं, जिन्हें जीएसटी दर युक्तिकरण से लाभ होने की संभावना है: कोलगेट कंपनी के पोर्टफोलियो को 100% लाभ होगा क्योंकि टूथपेस्ट, टूथब्रश और पर्सनल वॉश की बिक्री 18% से घटकर 5% हो जाएगी, जबकि टूथपाउडर की बिक्री 12% से घटकर 5% हो जाएगी।

ब्रिटानिया इसके पोर्टफोलियो के लगभग 85% को लाभ होगा क्योंकि बिस्कुट और केक, जिनकी कुल बिक्री में 78% हिस्सेदारी है, 18% से घटकर 5% हो जाएँगे, जबकि डेयरी, जो ब्रिटानिया की कुल बिक्री का 5% है, भी 5% हो जाएगी।

नेस्ले इंडिया कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 67% लाभ होगा, क्योंकि कॉफ़ी और चॉकलेट, जो इसकी कुल बिक्री का लगभग एक तिहाई है, 18% से घटकर 5% हो जाएगी, जबकि नूडल्स और मिल्कमेड की बिक्री भी घटकर 5% रह जाएगी। नूडल्स और मिल्कमेड की बिक्री कुल बिक्री का 35% है।

डाबर इस कदम से कंपनी की लगभग आधी समेकित बिक्री को लाभ होगा क्योंकि कंपनी की 28% बिक्री टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और शैंपू से होती है, जो 18% से घटकर 5% हो जाएगी। इसके साथ ही, जूस, डाइजेस्टिव, एथिकल और टूथपाउडर से होने वाली कुल बिक्री का 25% भी 12% से घटकर 5% हो जाएगा।

हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल की कुल बिक्री का 37%, जो सैप, शैंपू, टूथपेस्ट, हेल्थ फ़ूड ड्रिंक्स और कॉफ़ी से होता है, 18% से घटकर 5% हो जाएगा, जबकि सॉस, जैम, मेयोनीज़, नूडल्स, जो कुल बिक्री का लगभग 3% हिस्सा हैं, पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% हो जाएगी।

बीकाजी फूड्स कंपनी का लगभग 80% से 85% राजस्व नमकीन, भुजिया और स्नैक्स से आता है, जहाँ जीएसटी दर 12% से घटकर 5% हो जाएगी।