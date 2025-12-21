5 स्मॉल कैप स्टॉक निकले 2025 के ‘धुरंधर’, 490% तक का मिला रिटर्न

संक्षेप: Multibagger Small Cap Stock: 2025 का साल स्मॉलकैप कंपनियों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। इस सेगमेंट में इस साल काफी दबाव देखने को मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इस साल अबतक 9 प्रतिशत टूट चुका है। बीते 6 महीने के दौरान स्मॉल कैप में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

Multibagger Small Cap Stock: 2025 का साल स्मॉलकैप कंपनियों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। इस सेगमेंट में इस साल काफी दबाव देखने को मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इस साल अबतक 9 प्रतिशत टूट चुका है। बीते 6 महीने के दौरान स्मॉल कैप में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे पहले 2023 में स्मॉल कैप इंडेक्स में 56 प्रतिशत और 2024 में 24 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के विषय में जिन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है।

1. Cupid 2025 में इस स्मॉल कैप स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 490 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप स्टॉक कैटगरी में यह टॉप परफॉर्मर साबित हुआ है। महज 6 महीने में Cupid के शेयरों में 380 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, यह कंपनी कंडोम का उत्पादन करती है।

2- इंडो थाई सिक्योरिटीज इस साल इस स्मॉल कैप स्टॉक के पोजीशनल निवेशकों को मोटा रिटर्न मिला है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 182 प्रतिशत की तेजी है। 6 महीना पहले इंडो थाई सिक्योरिटीज के शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 93 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।

3- फोर्स मोटर्स ऑटो कंपनी ने भी निवेशकों को निराश नहीं किया है। 2025 में फोर्स मोटर्स ने 175 प्रतिशत का रिटर्न पोजीशनल निवेशकों को दिया है। हालांकि, इसकी तुलना में 6 महीने के दौरान 25 प्रतिशत की तेजी आई है। पुणे की यह कंपनी ट्रैवेलर, गुरखा और अन्य कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती है।

4- एनएसीएल इंडस्ट्रीज इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में 174 प्रतिशत की तेजी आई है। लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान इस स्टॉक पर काफी दबाव रहा है। इस दौरान एनएसीएल के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

5- एसएमएल महिंद्रा 2025 में एसएमएल महिंद्रा के पोजीशनल निवेशकों को 162 प्रतिशत का फायदा हुआ है। 6 महीना पहले शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक होल्ड करने पर 103 प्रतिशत का फायदा हुआ है।