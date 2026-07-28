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तेल की कीमतों में गिरावट से आम लोगों को राहत पर खुश नहीं हैं ये कंपनियां, जानें क्यों?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • पैकेज्ड फूड कंपनियों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है
  • अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो नेस्ले इंडिया के शेयर इस साल जहां 14 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं तो वहीं ब्रिटानिया के शेयर करीब 10 प्रतिशत टूटे हैं
  • बीकाजी फूड्स तो इस साल करीब 14 प्रतिशत लुढ़क चुका है
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तेल की कीमतों में गिरावट से आम लोगों को राहत पर खुश नहीं हैं ये कंपनियां, जानें क्यों?

कच्चे तेल का भाव 88 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आना आम लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है। पेट्रोल-डीजल से लेकर पेंट और प्लास्टिक तक सेक्टर्स में खुशी है, लेकिन पैकेज्ड फूड कंपनियों के सामने यह एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी खबर में बार्कलेज के विश्लेषकों का हवाला देते हुए कहा कि कम ऊर्जा लागत से ट्रांसपोटेशन, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव तो कम होता है, लेकिन इससे कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाता है।

पैकेज्ड फूड कंपनियों पर क्या बीत रही है?

पैकेज्ड फूड कंपनियों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो नेस्ले इंडिया के शेयर इस साल जहां 14 प्रतिशत से अधिक चढ़े हैं तो वहीं ब्रिटानिया के शेयर करीब 10 प्रतिशत टूटे हैं। बीकाजी फूड्स तो इस साल करीब 14 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

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दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों की बात करें तो इस साल अब तक जनरल मिल्स के शेयरों में 25 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि कैंपबेल के शेयर करीब 24 फीसदी और कॉनाग्रा ब्रांड्स के शेयर 22 फीसदी तक लुढ़क चुके हैं। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि यह सेक्टर कितनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है।

बिक्री पर असर

इंडस्ट्री एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसी है। कीमतें बढ़ाने के बाद बिक्री की मात्रा कमजोर बनी हुई है, क्योंकि ग्राहक बढ़ते ग्रोसरी बिल से परेशान होकर खरीदारी कम कर रहे हैं। इसका हल निकालने के लिए कई फूड कंपनियां अब प्रमोशन, सस्ते ऑफर और कुछ मामलों में सीधी कीमत कटौती के जरिए मांग को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

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लागत का दबाव और मिडिल ईस्ट संकट

कंपनियों पर लागत का दबाव अभी भी बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जंग ने ऊर्जा की कीमतें बढ़ा दी थीं और सप्लाई चेन में बड़ी बाधाओं की आशंका पैदा कर दी थी। अगर यह दबाव लंबे समय तक रहता, तो खाद्य कंपनियां मार्जिन बचाने के लिए एक और दौर की बढ़ोतरी को जायज ठहरा सकती थीं। कर्ज के बोझ से दबी कंपनियों के लिए तो मार्जिन बचाना और भी जरूरी हो जाता, भले ही इसके लिए बिक्री की मात्रा में कमी झेलनी पड़े।

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अमेरिका-ईरान समझौते ने बदली तस्वीर

बार्कलेज के एनालिस्ट्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते और उसके बाद तेल की कीमतों में आई गिरावट ने फूड कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना और मुश्किल कर दिया है। अब रिटेल सेलर लागत के दबाव को संरचनात्मक न मानकर अस्थायी समझने लगे हैं, जिससे कंपनियों के पास बढ़ोतरी का कोई ठोस आधार नहीं बचता।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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