FD पर ये बैंक दे रहे हैं 8% से अधिक ब्याज, SBI और PNB बहुत पीछे
मुख्य बातें
- Best FD Rates: एफडी पर कुछ बैंकों की तरफ से सीनियर सिटीजन को 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज दिया जा रहा है
- जोकि एसबीआई और एक्सिस से भी ज्यादा है
Best FD Rates: एफडी आज के समय में भी काफी लोकप्रिय निवेश बना हुआ है। खासकर सीनियर सिटीजन के बीच। यही वजह है कि बैंकों की तरफ से फिक्सड डिपॉजिट पर अच्छा रिटर्न ऑफर किया जा रहा है। मौजूदा समय में एफडी पर कुछ बैंक 8 प्रतिशत का ब्याज दे रहे हैं। आइए जानतें हैं बेस्ट एफडी रेट्स सीनियर सिटीजन को कहां मिल रहा है?
कहां मिल रहा है 8 प्रतिशत का ब्याज
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए 5 साल की एफडी पर 8.05 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25 प्रतिशत, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.50 रुपये, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.75 प्रतिशत, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25 प्रतिशत का ब्याज 5 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को दे रहा है। ध्यान रहे कि यह दर 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ही लागू है।
अन्य बैंक कितना दे रहे हैं ब्याज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.05 प्रतिशत तक ब्याज देने का ऐलान किया गया है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से 4 साल 7 महीने और एक दिन की एफडी पर 6.90 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 5 साल की एफडी पर 7.10 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
पीएनबी 5 साल की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.85 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। वहीं, एक्सिस बैंक सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.25 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
एफडी पर कब कटता है टीडीएस
अगर फिक्सड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज 1 लाख रुपये के पार रहता है तो इस स्थिति में टीडीएस काटा जाता है। ध्यान रहे कि टीडीएस आईटीआर फाइल करके फिर से क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यह वापस तब आता है जब रिफंड पाने के योग्य रहेंगे।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।