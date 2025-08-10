these are 5 reasons who affect Stock market this week शेयर बाजार में छाई रहेगी मायूसी या बदलेंगे हालात? 5 वजहें जो तय करेंगे रफ्तार, Business Hindi News - Hindustan
शेयर बाजार में छाई रहेगी मायूसी या बदलेंगे हालात? 5 वजहें जो तय करेंगे रफ्तार

Stock Market this Week: घरेलू शेयर बाजार बीते 6 हफ्ते से लगातार नकारात्मक प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.3 प्रतिशत और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh मिंटSun, 10 Aug 2025 10:45 AM
शेयर बाजार में छाई रहेगी मायूसी या बदलेंगे हालात? 5 वजहें जो तय करेंगे रफ्तार

Stock Market this Week: घरेलू शेयर बाजार बीते 6 हफ्ते से लगातार नकारात्मक प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवार को निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.3 प्रतिशत और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। आइए जानतें वो 5 कारण जो शेयर बाजार को इस हफ्ते प्रभावित करेंगे।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट 15 अगस्त से पहले

1- ट्रंप टैरिफ में अब आगे क्या?

डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इंपोर्ट्स पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। नया टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। डोनाल्ड ट्रंप का आक्रमक रवैय्या और अनिश्चितता भारती शेयर बाजारों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा टैरिफ अगर लागू होगा है तो भारत जीडीपी का ग्रोथ रेट एक प्रतिशत गिर सकता है। घरेलू बाजार की टैरिफ को लेकर होने वाली बातचीत पर नजर रहेगी।

भारत का टैरिफ बांग्लादेश, वियतनाम और चीन से भी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन किसी भी डील 12 अगस्त से पहले सिक्योर हो सकता है।

2- भारत और अमेरिका का महंगाई डाटा

इस हफ्ते भारत और अमेरिका के महंगाई आंकड़े सामने आएंगे। भारत और अमेरिका की सीपीआई डाटा 12 अगस्त को आएगा। वहीं, डब्ल्यूपीआई का डाटा 14 अगस्त को सामने आएगा।

जुलाई के महीने में महंगाई 2.10 प्रतिसत से घटकर 1.8 प्रतिशत हो सकता है।

ये भी पढ़ें:4 कंपनियों का IPO इस हफ्ते हो रहा ओपन, पैसा लेकर रहें तैयार, चेक करें GMP

3- ट्रंप और पुतिन की मीटिंग

अमेरिकी प्रेसीडेंट और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 15 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है। पूरी दुनिया पर इस मीटिंग की नजर रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

4- एफपीआई का क्या रहेगा रुख?

जुलाई से एफपीआई लगातार घरेलू बाजार में बिक्री कर रहे हैं। जुलाई के महीने में कैश सेगमेंट में एफपीआई ने 47,666.68 करोड़ रुपये के शेयरों को बेचा था। अगस्त के महीने में भी बिक्री का सिलसिला जारी है। एफपीआई ने इस महीने 14,018.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं।

8 अगस्त को एफपीआई ने 1932.81 करोड़ रुपये के शेयर कैश सेगमेंट में खरीदे थे। लेकिन यह काफी शुरुआती दौर है। ऐसे में एफपीआई का घरेलू मार्केट को लेकर क्या ट्रेंड दिखता है इस पर भी बाजार की रफ्तार निर्भर करेगा।

5- कंपनियों के तिमाही नतीजे

बीएसई के डाटा के अनुसार इस हफ्ते 2000 से अधिक कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी होंगे। इसमें बजाज कंज्यूमर केयर, अशोक लेलैंड, ओएनजीसी, आईओएसी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल और हिंदुस्तान कॉपर के तिमाही नतीजों पर फोकस रहेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

