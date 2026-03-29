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75% तक रिटर्न! ये 8 मिडकैप स्टॉक्स बना सकते हैं आपको मालामाल

Mar 29, 2026 11:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ चुनिंदा मिडकैप कंपनियां अगले 12 महीनों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे सकती हैं। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट दे सकें, तो ये खबर आपके काम की है।

75% तक रिटर्न! ये 8 मिडकैप स्टॉक्स बना सकते हैं आपको मालामाल

शेयर बाजार में मिडकैप स्टॉक्स अक्सर हिडन जेम साबित होते हैं, यानी ऐसे शेयर जिनमें बड़ी तेजी की संभावना होती है, लेकिन अभी तक वे पूरी तरह से चर्चा में नहीं आए होते। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ चुनिंदा मिडकैप कंपनियां अगले 12 महीनों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे सकती हैं। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट दे सकें, तो ये खबर आपके काम की है।

सबसे ज्यादा चर्चा में KPIT Technologies है, जिसका मौजूदा भाव करीब ₹660 है, जबकि एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट ₹1,163 तक रखा है, यानी इसमें करीब 76% तक का अपसाइड दिख रहा है। इसके अलावा ज्वेलरी सेक्टर की मजबूत कंपनी कल्याण जेएस Jewellers भी तेजी के मूड में है। ₹388 के आसपास ट्रेड कर रहा यह शेयर ₹643 तक जा सकता है, यानी लगभग 65% का फायदा।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ITC Hotels भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। ₹142 का यह शेयर ₹235 तक पहुंच सकता है। वहीं रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी Prestige Estates में भी करीब 60% की ग्रोथ का अनुमान है।

एफएमसीजी सेक्टर से Emami भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें ₹393 से ₹631 तक जाने की संभावना जताई गई है। आईटी सर्विसेज कंपनी Coforge का शेयर भी ₹1,145 से बढ़कर ₹1,825 तक पहुंच सकता है।

फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनी Motilal Oswal Financial Services और फैशन ब्रांड Vedant Fashions भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। दोनों में 50% से ज्यादा अपसाइड की संभावना जताई गई है।

हालांकि, याद रखें कि एनालिस्ट्स के ये अनुमान भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होते हैं, न कि गारंटी। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और जोखिम को समझकर ही फैसला लें। सही रणनीति के साथ चुने गए मिडकैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बना सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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