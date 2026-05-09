Dividend Stock: 6 सरकारी कंपनियों ने Q4 नतीजों के साथ किया डिविडेंड का ऐलान, आपका है किसी पर दांव
Dividend Stock: कई सरकारी कंपनियों ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड देने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई कंपनी हैं लिस्ट में।
Dividend Stock: चौथी तिमाही के दौरान कई सरकारी कंपनियों ने डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कोल इंडिया भी शामिल है। आइए डीटेल्स में जानते हैं कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है।
1-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
देश के सरकारी बड़े बैंक ने एक शेयर पर 17.35 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस डिविडेंड का ऐलान 8 मई 2026 को किया है। एसबीआई ने 16 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की थी।
2- इंडियन बैंक
इस सरकारी बैंक ने भी डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 29 अप्रैल को बैंक ने एक शेयर 18.25 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया था। इस बैंक का शेयर शुक्रवार को 865.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, 5 साल में इस बैंक के शेयरों का भाव 667 प्रतिशत बढ़ा है।
3- चेन्नई पेट्रोलियम
इस पीएसयू की तरफ से भी भारी भरकम डिविडेंड दिया जा रहा है। चेन्नई पेट्रोलियम ने हर एक शेयर पर 540 प्रतिशत का डिविडेंड देने का फैसला किया है। जिसकी वजह से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 54 रुपये का फायदा होगा। बता दें, शुक्रवार को यह स्टॉक मामूली बढ़त के साथ 1077.70 रुपये के लेवल पर थे।
4- कोल इंडिया
इस सरकारी कंपनी ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है। कोल इंडिया की तरफ से एक शेयर पर 5.25 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। यह डिविडेंड 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर दिया जा रहा है। शुक्रवार को कोल इंडिया के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 456.35 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।
5- भेल लिमिटेड
कंपनी ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1.40 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग से 30 दिन के अंदर डिविडेंड दिया जाएगा।
6- मझगांव डॉक
30 अप्रैल को इस सरकारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है। कंपनी ने एक शेयर पर 4.62 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 2655.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 5 साल में मझगांव डॉक के शेयरों की कीमतों में 2451 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।