मार्च के महीने में मालामाल कर गए ये 5 स्टॉक, 226% तक का रिटर्न, आपका है किसी पर दांव
Multibagger Stocks: मार्च के महीने में 5 कंपनियों ने निवेशकों शेयर बाजार में मोटा रिटर्न दिया है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 200 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
Multibagger Stocks: मार्च का महीना शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा है। पिछले दो कारोबारी दिन के दौरान ही स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस उठा-पटक और संशय के बीच 5 कंपनियों के शेयर ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 226 प्रतिशत की तेजी के देखने को मिली है। आइए जानते हैं इनके विषय में ..
1-Alfavision Overseas India
इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 226 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। सोमवार को यह स्टॉक 1.87 प्रतिशत की तेजी के साथ 13.08 रुपये के स्तर पर था। बता दें, बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों का भाव 1 साल में 1.95 प्रतिशत बढ़ा है।
2- Noble Polymers
सोमवार को कंपनी के शेयरों का भाव 1.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 1.72 रुपये के स्तर पर था। एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 187 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
3- D & H India
मार्च का महीना इस कंपनी के लिए भी शानदार रहा है। कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 108.55 प्रतिशत का रिटर्न एक महीने में दिया है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। सोमवार को कंपनी के शेयर 1.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 293.85 रुपये के स्तर पर थे।
4- Integrated Proteins
एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 94 प्रतिशत की तेजी आई है। सोमवार को यह स्टॉक 2 प्रतिशत की उछाल के बाद 72.75 रुपये के लेवल पर था। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 2145 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
5- टाइटन बायोटेक
एक महीने में इस कंपनी के शेयरों का भाव 89 प्रतिशत बढ़ा है। सोमवार को कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 457.70 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।