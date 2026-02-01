Hindustan Hindi News
बजट के बाद बाजीगर बनकर उभरे ये 5 शेयर, दिया 400% से अधिक का रिटर्न

बजट के बाद बाजीगर बनकर उभरे ये 5 शेयर, दिया 400% से अधिक का रिटर्न

संक्षेप:

Feb 01, 2026 09:38 am IST
Multibagger Stocks: भले ही बजट 2025 से बजट 2026 तक स्टॉक मार्केट में काफी उतार और चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद भी 27 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। इस दौरान इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 459 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में बजट 2025 से अबतक 100 से अधिक की उछाल दर्ज की गई है।

1- क्यूपिड के शेयरों में तूफानी तेजी

पिछले बजट के वक्त पर क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों का भाव 71.77 रुपये था। जोकि शुक्रवार को 401.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 459 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 4 साल के दौरान तूफानी तेजी देखने को मिली है।

कंपनी ने तिमाही नतीजों का भी ऐलान कर दिया है। एक्सचेंज को दी जानकारी में क्यूपिड ने बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 196 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान क्यूपिड लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 33 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, कंपनी ने 1 शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया है।

2- Elitecon International

इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 315 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का भाव 15 रुपये से बढ़कर 63 रुपये के लेवल तक पहुंच गया। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में तेज इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ग्लोबल लेवल पर भी अपने उपस्थिति बढ़ा रही है।

3- श्री अधिकारी ब्रदर्स

यह स्मॉल कैप स्टॉक बजट 2025 से अबतक 300 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी के शेयरों का भाव पिछले एक साल में 407 रुपये से बढ़कर 1655 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था।

4- सिटी पल्स और फोर्स मोटर्स

इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में बजट 2025 से अबतक 204 प्रतिशत से 188 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर का शेयर 184 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

