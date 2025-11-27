इन 5 IPO के नाम रहा 2025 का साल, 400% तक का रिटर्न, मालामाल हुए निवेशक

संक्षेप: Multibagger IPO: इस साल कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ आए। कुछ ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। तो कुछ शेयर बाजार में अब भी संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 कंपनियों के आईपीओ के विषय में जिन्होंने 400% तक का रिटर्न दिया है।

Multibagger IPO: इस साल कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ आए। कुछ ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। तो कुछ शेयर बाजार में अब भी संघर्ष कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 कंपनियों के आईपीओ के विषय में जिन्होंने 400% तक का रिटर्न दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-Cryogenic Ogs IPO इश्यू प्राइस से अबतक कंपनी का शेयर 310 प्रतिशत चढ़ चुका है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 47 रुपये था। गुरुवार को कंपनी का शेयर 192.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। शेयर बाजार में कंपनी ने 89.30 रुपये पर डेब्यू किया था। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 42 रुपये के प्रीमियम पर हुई थी। बता दें, यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 3 जुलाई से 7 जुलाई तक खुला था, कंपनी ने 44 रुपये से 47 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था।

2- Tankup Engineers IPO इस एसएमई आईपीओ ने कल बुधवार तक पोजीशनल निवेशकों को 399 प्रतिशत तक का रिटर्न दे दिया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये प्रति शेयर था। जोकि बुधवार को 697.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। एनएसई में कंपनी की लिस्टिंग 175 रुपये प्रति शेयर पर हुई थी। यानी आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवशकों को लिस्टिंग के वक्त 35 रुपये प्रति शेयर का फायदा हुआ था।

3- Anondita Medicare IPO इश्यू प्राइस से अबतक कंपनी का शेयर 329 प्रतिशत चढ़ चुका है। आईपीओ का प्राइस बैंड 145 रुपये प्रति शेयर था। बुधवार को कंपनी का शेयर 621.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा है। यह आईपीओ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक खुला था। इस आईपीओ को ओपनिंग के दौरान 277 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

4- Fabtech Technologies Cleanrooms IPO फैबटेक टेक्नोलॉजी क्लीनरूम्स आईपीओ इश्यू प्राइस 85 रुपये से कल की क्लोजिंग तक 332 प्रतिशत का रिटर्न का रिटर्न दे चुका है। कल बुधवार को कंपनी का शेयर 366.75 रुपये पर बंद हुआ था।

5- TechD Cybersecurity IPO इस आईपीओ की लिस्टिंग 90 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई थी। कंपनी का आईपीओ 193 रुपये के प्राइस बैंड पर आया था। जोकि बुधवार को 792 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। इश्यू प्राइस से अबतक यह स्टॉक 310 प्रतिशत चढ़ चुका है।