इन 5 कंपनियों के शेयरों में तेजी, घरेलू बाजार में उछाल ने किया गदगद, आपके पोर्टफोलियो में है कोई स्टॉक?

Stock Market News: सोमवार को कैपिटल मार्केट्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। एक सितंबर को कैपिटल मार्केट के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे कई वजहें हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 12:44 PM
सोमवार को कैपिटल मार्केट्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। एक सितंबर को कैपिटल मार्केट के शेयरों में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे कई वजहें हैं। जैसे घरेलू बाजार आई तेजी, सोने और चांदी की कीमतों में उछाल ने इन कंपनियों के शेयरों में पंख लगा दिया है। सोमवार को निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स में 2.5 प्रतिशत की तेजी आई है। आइए जानते हैं इनके विषय में ...

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

एमसीएक्स और आनंद राठी के शेयरों का भाव करीब 5 प्रतिशत की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। यह स्टॉक आज 7754 रुपये और 2929 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक के शेयरों में 4-4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत और सीडीएसएल और सीएएमएस के शेयरों में 2 प्रतिशत की तेजी आई है। एनएएम इंडिया, एंजल वन और इंडिया एनर्जी एक्सचेंद (IEX) के शेयरों करीब 2 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, यूटीआई एएमसी, 360वन डब्ल्यूएएम, एचडीएफसी एएमसी, नुवामा के शेयरों में करीब 1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

घरेलू बाजार में तेजी

जीडीपी आंकड़ों के साथ-साथ अन्य फैक्टर्स ने घरेलू बाजार में निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में आज अच्छी उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स आज सोमवार को दिन में 400 से अधिक अंक की उछाल हासिल करने में सफल रहा है। वहीं, निफ्टी भी 139 अंक से अधिक की तेजी हासिल लिया था।

बीते 4 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी। जिसके बाद से इस तेजी की उम्मीद की जा रही थी। निवेशकों को स्टॉक अच्छी कीमत पर आज मिले हैं। यही वजह है कि घरेलू बाजार में तेजी देख जा रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

