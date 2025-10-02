गोल्डमैन सैक्स के ये 4 शेयर बने सुपरस्टार, 1 साल में 155% तक उछले

गोल्डमैन सैक्स का भारतीय पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का है और यह 50 से अधिक कंपनियों में फैला हुआ है। पिछले एक साल में उसके पोर्टफोलियो की चार कंपनियों ने 50% से 155% तक का शानदार रिटर्न दिया है।

Stock Market Updates: भारतीय शेयर मार्केट में सुस्ती के बावजूद, वैश्विक निवेश दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ने अपने भारतीय निवेशों से जबरदस्त मुनाफा कमाया है। पिछले एक साल में उसके पोर्टफोलियो की चार कंपनियों ने 50% से 155% तक का शानदार रिटर्न दिया है। गोल्डमैन सैक्स का भारतीय पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का है और यह 50 से अधिक कंपनियों में फैला हुआ है।

पोर्टफोलियो के स्टार परफार्मर पिछले एक साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली चार प्रमुख कंपनियों की जानकारी इस प्रकार है…

1. कारट्रेड टेक: यह ऑनलाइन ऑटो मार्केटप्लेस गोल्डमैन सैक्स की पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी सफलता रही है। गोल्डमैन सैक्स के पास कंपनी में 2.19% हिस्सेदारी है और पिछले एक साल में इसके शेयर में 155.35% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है।

2. ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर: इस ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी में गोल्डमैन सैक्स की लगभग 2% हिस्सेदारी है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 59.75% की वृद्धि हुई है।

3. एसजेएस एंटरप्राइजेज: इस ऑटो कंपोनेंट निर्माता में गोल्डमैन सैक्स की 4.8% हिस्सेदारी है। पिछले 12 महीनों में इसके शेयर के भाव में 57.78% का उछाल आया है।

4. : पर्ल ग्लोबल: इस टेक्सटाइल और अपैरल कंपनी में गोल्डमैन सैक्स का 2.76% हिस्सा है। पिछले एक साल में इसने 53.33% का रिटर्न दिया है, हालांकि वर्ष 2025 में यह ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के कारण 15% नीचे आई है।

बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन ET की खबर के मुताबिक गोल्डमैन सैक्स के इन चुनिंदा शेयरों का यह शानदार प्रदर्शन तब हुआ है, जब पिछले एक साल में भारत के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 4% की गिरावट देखी गई है। विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भी भारतीय शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय बाजार अन्य उभरते बाजारों की तुलना में महंगे हैं। इस उथल-पुथल भरे माहौल में गोल्डमैन सैक्स ने ऐसे शेयरों की पहचान की है, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।