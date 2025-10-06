these 3 defence Stock are experts suggestion HAL also in list यह 3 डिफेंस शेयर हैं एक्सपर्ट की पसंद, लिस्ट में HAL भी, चेक करें टारगेट प्राइस, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़these 3 defence Stock are experts suggestion HAL also in list

यह 3 डिफेंस शेयर हैं एक्सपर्ट की पसंद, लिस्ट में HAL भी, चेक करें टारगेट प्राइस

Defence Stock: भारत के डिफेंस सेक्टर इस समय का काफी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों की खूब चर्चा दुनियाभर में हो रही है। सरकार भी रणनीतिक तौर पर घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रही है।

Tarun Pratap Singh मिंटMon, 6 Oct 2025 03:15 PM
share Share
Follow Us on
यह 3 डिफेंस शेयर हैं एक्सपर्ट की पसंद, लिस्ट में HAL भी, चेक करें टारगेट प्राइस

Defence Stock: भारत के डिफेंस सेक्टर इस समय का काफी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों की खूब चर्चा दुनियाभर में हो रही है। सरकार भी रणनीतिक तौर पर घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रही है। ऐसे समय में ही भारत, तुर्की के दुश्मन देशों से करीबियों को बढ़ा रहा है। सवाल उठ रहा है कि बदलते डायनेमिक्स में किस डिफेंस कंपनी पर दांव लगाना सही रहेगा

ये भी पढ़ें:Filpkart के 7.3 करोड़ शेयर बेचने की चर्चा के बीच 10% चढ़ा यह लाइफस्टाइल स्टॉक

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

डिफेंस सेक्टर काफी तेजी के साथ बदल रहा है। एसएस वेल्थस्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा कहती हैं, “यह सेक्टर धांचागत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए भारत अपनी घरेलू तकनीक और प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है। जिससे आत्म निर्भर बनने के साथ-साथ एक्सपोर्ट के मौके भी मिल सकें। प्राइवेट कंपनियां भी एयरोस्पेस, एआई, साइबर डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रही हैं।” एक्सपर्ट सुगंधा के अनुसार अगले 10 साल में डिफेंस मार्केट 6 हुना बढ़ जाएगा। वहीं, 20 साल में यह 10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा।

कौन सी डिफेंस कंपनियों के शेयरों को खरीदना रहेगा सही?

1- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

इस कंपनी को कई बड़े डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। टेक्निकल तौर पर यह स्टॉक 4300 रुपये के आस-पास मजबूत बेस बना रहा है। 5000 रुपये के ऊपर जाने की स्थिति में कंपनी के शेयरों का भाव 5600 रुपये से 5800 रुपये के जोन में जा सकता है।

ये भी पढ़ें:153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा

2- कोचिन शिपयार्ड

यह एक महत्वपूर्ण नेवी कंपनी बनकर उभरी है। यह स्टॉक 1575 रुपये के लेवल को भरने में सफल रहा है। 2000 रुपये के ऊपर जाने की स्थिति में कंपनी के शेयरों का भाव 2400 रुपये से 2550 रुपये के लेवल पर मीडियम टर्म में जा सकते हैं।

3- पारस डिफेंस

यह डिफेंस स्टॉक भी चर्चा में है। कंपनी की सब्सिडियरी को 461.90 मिलियन रुपये का ऑर्डर मिला है। मौजूदा समय में पारस डिफेंस के शेयर 20,50 और 100 -डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 600 रुपये के सपोर्ट प्राइस पर स्टॉक 800 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जाने पर यह 1020 रुपये तक पहुंच सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Defence Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।