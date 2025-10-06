यह 3 डिफेंस शेयर हैं एक्सपर्ट की पसंद, लिस्ट में HAL भी, चेक करें टारगेट प्राइस

Defence Stock: भारत के डिफेंस सेक्टर इस समय का काफी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों की खूब चर्चा दुनियाभर में हो रही है। सरकार भी रणनीतिक तौर पर घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रही है।

Defence Stock: भारत के डिफेंस सेक्टर इस समय का काफी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों की खूब चर्चा दुनियाभर में हो रही है। सरकार भी रणनीतिक तौर पर घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो रही है। ऐसे समय में ही भारत, तुर्की के दुश्मन देशों से करीबियों को बढ़ा रहा है। सवाल उठ रहा है कि बदलते डायनेमिक्स में किस डिफेंस कंपनी पर दांव लगाना सही रहेगा

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट डिफेंस सेक्टर काफी तेजी के साथ बदल रहा है। एसएस वेल्थस्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा कहती हैं, “यह सेक्टर धांचागत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए भारत अपनी घरेलू तकनीक और प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है। जिससे आत्म निर्भर बनने के साथ-साथ एक्सपोर्ट के मौके भी मिल सकें। प्राइवेट कंपनियां भी एयरोस्पेस, एआई, साइबर डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रही हैं।” एक्सपर्ट सुगंधा के अनुसार अगले 10 साल में डिफेंस मार्केट 6 हुना बढ़ जाएगा। वहीं, 20 साल में यह 10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा।

कौन सी डिफेंस कंपनियों के शेयरों को खरीदना रहेगा सही? 1- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कंपनी को कई बड़े डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। टेक्निकल तौर पर यह स्टॉक 4300 रुपये के आस-पास मजबूत बेस बना रहा है। 5000 रुपये के ऊपर जाने की स्थिति में कंपनी के शेयरों का भाव 5600 रुपये से 5800 रुपये के जोन में जा सकता है।

2- कोचिन शिपयार्ड यह एक महत्वपूर्ण नेवी कंपनी बनकर उभरी है। यह स्टॉक 1575 रुपये के लेवल को भरने में सफल रहा है। 2000 रुपये के ऊपर जाने की स्थिति में कंपनी के शेयरों का भाव 2400 रुपये से 2550 रुपये के लेवल पर मीडियम टर्म में जा सकते हैं।

3- पारस डिफेंस यह डिफेंस स्टॉक भी चर्चा में है। कंपनी की सब्सिडियरी को 461.90 मिलियन रुपये का ऑर्डर मिला है। मौजूदा समय में पारस डिफेंस के शेयर 20,50 और 100 -डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 600 रुपये के सपोर्ट प्राइस पर स्टॉक 800 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जाने पर यह 1020 रुपये तक पहुंच सकता है।