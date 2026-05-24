टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां सोमवार को ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड, कहां कितना होगा फायदा?
Dividend Stocks: शेयर बाजार में इस हफ्ते दो कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। यह दो कंपनियां टीसीएस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं।
Dividend Stocks: शेयर बाजार में इस हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की 2 टाटा ग्रुप के स्टॉक भी शामिल हैं। टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियां कल यानी 25 मई 2026 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इन दोनों कंपनियों के विषय में ...
1-टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS Dividend Record date)
शुक्रवार को टीसीएस के शेयर बीएसई में 0.45 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2317.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी ने एक शेयर पर 31 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। कल यानी 25 मई की तारीख को टीसीएस ने रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। बता दें, इसी साल टीसीएस के शेयर जनवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 46 रुपये का डिविडेंड दिया था।
बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की गिरावट आई थी। वहीं, एक साल में टीसीएस का शेयर 33 प्रतिशत टूट चुका है। पिछले दो साल में इस आईटी कंपनी के शेयरों का भाव 39 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 24 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है।
2- टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Tata Consumer Products Ltd)
टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने हर एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। Tata Consumer Products Ltd के शेयर ने 25 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 8.25 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिला था।
शुक्रवार को Tata Consumer Products Ltd के शेयर बीएसई में 1192.85 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 5.88 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.84 प्रतिशत की गिरावट आई है।
10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 906% बढ़ा
बीते दो साल में Tata Consumer Products Ltd के शेयरों का भाव 7.74 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, तीन साल में टाटा ग्रुप की कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 57 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 906 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।