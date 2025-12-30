2026 में धुरंधर साबित हो सकते हैं ये 10 शेयर, मोतीलाल ओसवाल के हैं फेवरिट

संक्षेप: Top 10 Stocks for 2026: एयरटेल से लेकर स्टेट बैंक तक 10 स्टॉक्स नए साल 2026 में धुरंधर साबित हो सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2026 के लिए 10 शेयरों की सिफारिश की है, जो स्थिर विकास और मजबूत कमाई की उम्मीदों के साथ हैं। जानें कौन से शेयर हैं शामिल और इनके संभावित लाभ के बारे में।

एयरटेल से लेकर स्टेट बैंक तक 10 स्टॉक्स नए साल 2026 में धुरंधर साबित हो सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2026 के लिए 10 ऐसे शेयर आइडियाज की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक को स्पष्ट कमाई की उम्मीद और मूल्यांकन सुविधा का समर्थन प्राप्त है। देखें कौन और क्यों?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

MOSL का मानना है कि आने वाला वर्ष 2026 उन्मादी तेजी के बजाय कंपनियों की कमाई में सुधार और स्थिर विकास से परिभाषित होगा।

ब्रोकरेज ने कहा है कि ग्लोबल ट्रेड अनिश्चितताओं, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और मंद कमाई गति के बावजूद निफ्टी ने 2025 में लगभग 10% की बढ़त के साथ समापन किया।

इसने वित्त वर्ष 2026 में कॉर्पोरेट कमाई वृद्धि के 9% पर लौटने की उम्मीद जताई है, जो घरेलू नीतिगत स्थिरता, आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती और निजी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में पुनरुद्धार के सहारे वित्त वर्ष 2027 और 2028 में लगभग 15% तक और सुधर सकती है।

भारती एयरटेल MOSL ने कहा कि भारती एयरटेल प्रीमियमाइजेशन, ARPU विस्तार और स्थिर ब्रॉडबैंड वृद्धि की मदद से मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत क्रियान्वयन जारी रखे हुए है। इसने आगे कहा कि 5जी और डिजिटल प्लेटफार्मों में निवेश जारी रहने के बावजूद, मॉडरेट कैपेक्स और परिचालन दक्षता मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन को मजबूत करने में मदद कर रही है।

टार्गेट प्राइस 2,365 रुपये MOSL को वित्त वर्ष 2025 से 2028 तक कंसोलिडेटेड राजस्व और EBITDA में क्रमशः 15% और 18% की सीएजीआर से वृद्धि की उम्मीद है। इसने शेयर का टार्गेट प्राइस 2,365 रुपये रखा है, जो वर्तमान मूल्य से 12% अधिक है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MOSL के अनुसार, SBI अपने विविध फ्रैंचाइजी, मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर हो रही संपत्ति गुणवत्ता के आधार पर इसकी पसंदीदा लार्ज-कैप बैंकिंग प्ले में से एक बना हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ साल दर साल लगभग 13% पर स्वस्थ बनी हुई है, जबकि प्रबंधन ने 12-14% ऋण वृद्धि और 3% से ऊपर NIM की राह दिखाई है। प्रोजेक्ट सरल जैसी संरचनात्मक पहल और लगभग 7 लाख करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट क्रेडिइट पाइपलाइन अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है।

टार्गेट प्राइस 1100 रुपये MOSL को वित्त वर्ष 2027 में RoA और RoE के क्रमशः लगभग 1.1% और 15.5% रहने की उम्मीद है, जो 1,100 रुपये के टार्गेट प्राइस का समर्थन करते हैं। यह लक्ष्य मौजूदा मूल्य से 14% अधिक है।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज MOSL ने कहा कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज आईटी सेवाओं और इंजीनियरिंग आरएंडडी से प्रेरित विकास के साथ लार्ज-कैप आईटी समकक्षों के बीच अलग दिखाई दे रही है। एआई-नेतृत्व वाले समाधानों में प्रारंभिक आकर्षण, जो अब लगभग 3 प्रतिशत राजस्व में योगदान दे रहा है, उत्पादकता में सुधार कर रहा है और नॉन-लीनियर डेवलपमेंट को सक्षम कर रहा है।

टार्गेट प्राइस 2,150 रुपये MOSL को बड़े डील रैंप-अप और एआई अपनाने के समर्थन से वित्त वर्ष 2025 से 2027 तक USD राजस्व सीएजीआर 5.3% और INR PAT सीएजीआर 7.2% की उम्मीद है। मजबूत फ्री कैश फ्लो उत्पादन और एक ऑल-वेदर पोर्टफोलियो इसके 2,150 रुपये के टार्गेट प्राइस को आधार प्रदान करते हैं। यह लक्ष्य वर्तमान मूल्य से 29% अधिक है।

इटरनल (जोमैटो) MOSL का मानना है कि जोमैटो-पैरेंट इटरनल इन्वेंट्री-नेतृत्व वाले मॉडल में संक्रमण के कारण मजबूत राजस्व गति देख रहा है, जिससे शुद्ध राजस्व मान्यता और सकल मार्जिन में सुधार हुआ है। ब्रोकरेज ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के तेजी से स्केलिंग पर प्रकाश डाला, जिसे स्टोर विस्तार और परिचालन क्रियान्वयन द्वारा समर्थित किया गया है। फ्रैंचाइज़ी और ई-कॉमर्स सेगमेंट भी अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, जिससे व्यापार विविधीकरण में सुधार हो रहा है।

टार्गेट प्राइस 410 रुपये MOSL ने कहा कि जबकि निवेश जारी है, योगदान और EBITDA मार्जिन धीरे-धीरे सुधर रहे हैं, जो प्रारंभिक परिचालन उत्तोलन को दर्शाता है। इसने शेयर का टार्गेट प्राइस 410 रुपये रखा है, जो वर्तमान मूल्य से 46% अधिक है।

टीवीएस मोटर मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि टीवीएस मोटर मजबूत त्योहारी मांग, जीएसटी-नेतृत्व वाले पुनरुद्धार और दोपहिया वाहनों और ईवी में बढ़ती बाजार हिस्सेदारी के समर्थन से व्यापक ऑटो उद्योग से बेहतर प्रदर्शन जारी रखे हुए है। निर्यात प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, जिसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में व्यापक वृद्धि हुई है। परिचालन उत्तोलन, बेहतर उत्पाद मिश्रण और एक स्वस्थ लॉन्च पाइपलाइन अपग्रेडेड कमाई अनुमानों को आधार प्रदान करती है।

टार्गेट प्राइस 4159 रुपये MOSL को वित्त वर्ष 2025 से 2028 तक राजस्व, EBITDA और PAT में क्रमशः 21%, 25% और 29% की सीएजीआर से वृद्धि की उम्मीद है, जो 4,159 रुपये के टार्गेट प्राइस का समर्थन करती है। यह लक्ष्य वर्तमान मूल्य से 14% अधिक है।

मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज MOSL के अनुसार, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज सुरक्षा, गैर-सहभागी और वार्षिकी उत्पादों से बढ़ते योगदान के समर्थन से उद्योग से बेहतर एपीई वृद्धि देता रहा है। स्वामित्व और बैंकास्योरेंस चैनलों दोनों में वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जबकि दीर्घकालिक समूहों में डटे रहने के रुझानों में सुधार हुआ है।

टार्गेट प्राइस 2100 रुपये MOSL को नए व्यवसाय के मूल्य मार्जिन के वित्त वर्ष 2026 में 25%, वित्त वर्ष 2027 में 26% और वित्त वर्ष 2028 में 26.5% तक लगातार सुधरने की उम्मीद है। ब्रोकरेज का मानना है कि बढ़ती वृद्धि गुणवत्ता और मार्जिन 2,100 रुपये के टार्गेट प्राइस को सही ठहराते हैं। यह लक्ष्य वर्तमान मूल्य से 26% अधिक है।

बायोकॉन MOSL ने कहा कि वायट्रिस के बायोसिमिलर व्यवसाय के अधिग्रहण के बाद बायोकॉन जैविक-नेतृत्व वाली कमाई पुनरुद्धार के लिए अच्छी स्थिति में है। विस्तारित व्यावसायिक पदचिह्न बायोकॉन की विकास और विनिर्माण क्षमताओं के पूरक है। MOSL को वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक जैविक, जेनेरिक और सीडीएमओ व्यवसायों में व्यापक पैमाने पर वृद्धि की उम्मीद है।

टार्गेट प्राइस 460 रुपये इंसुलिन एस्पार्ट जैसे उत्पाद लॉन्च, जेनेरिक्स पोर्टफोलियो का स्केलिंग और सिंजीन में परिचालन उत्तोलन से विकास को गति मिलने की उम्मीद है, जो 460 रुपये के टार्गेट प्राइस का समर्थन करता है। यह लक्ष्य वर्तमान मूल्य से 16% अधिक है।

जेके सीमेंट MOSL ने कहा कि जेके सीमेंट अल्पकालिक मूल्य निर्धारण दबावों के बावजूद परिचालन लचीलापन दिखाता रहा है। केंद्रीय और दक्षिणी बाजारों में मजबूत वॉल्यूम आकर्षण, प्रभावी लागत नियंत्रण और क्रमिक प्रीमियमाइजेशन प्रमुख सकारात्मक कारक बने हुए हैं। क्षमता वृद्धि, जिसमें जैसलमेर एकीकृत संयंत्र और बक्सर पीसने की इकाई शामिल है, योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है।

टार्गेट प्राइस 7,000 रुपये MOSL को वित्त वर्ष 2030 तक हरित ऊर्जा अपनाने में लगभग 75% तक वृद्धि की उम्मीद है, जो मार्जिन विस्तार और कमाई कंपाउंडिंग का समर्थन करेगी। इसने शेयर का टार्गेट प्राइस 7,000 रुपये रखा है, जो वर्तमान मूल्य से 23% अधिक है।

पूनावाला फिनकॉर्प MOSL ने कहा कि पूनावाला फिनकॉर्प एक डिजिटल रूप से सक्षम, बहु-उत्पाद खुदरा ऋण प्लेटफॉर्म बनाने की अपनी रणनीति पर अमल कर रहा है। व्यक्तिगत ऋण, सोने के ऋण, सीवी वित्त और शिक्षा ऋण जैसे नए विकास इंजन तेजी से बढ़ रहे हैं, जो वित्त वर्ष 2025 से 2028 तक लगभग 50 प्रतिशत की AUM सीएजीआर का समर्थन करते हैं।

टार्गेट प्राइस 600 रुपये एआई और मशीन लर्निंग में निवेश से लागत-से-आय अनुपात वित्त वर्ष 2025 में 51% से घटकर वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 42% होने की उम्मीद है। MOSL ने 600 रुपये का टार्गेट प्राइस निर्धारित किया है, जो वर्तमान मूल्य से 27% अधिक है।

प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स MOSL के अनुसार, प्रिवी वैश्विक सुगंध रसायन बाजार से लाभान्वित होने की अच्छी स्थिति में है, जिसके 2030 तक 9.2 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मार्च 2028 तक 48,000 एमटी से 66,000 एमटी तक की नियोजित क्षमता विस्तार से निरंतर विकास का समर्थन होगा। प्रिवी फाइन साइंसेज के साथ प्रस्तावित विलय उच्च-मार्जिन वाले जैव-आधारित उत्पादों को जोड़ेगा और कंपनी के ग्रीन केमिस्ट्री पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा।

टार्गेट प्राइस 3,960 रुपये MOSL को वित्त वर्ष 2025 से 2028 तक राजस्व और EBITDA सीएजीआर क्रमशः 27 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की उम्मीद है, जो 3,960 रुपये के टार्गेट का समर्थन करती है। यह लक्ष्य वर्तमान मूल्य से 21% अधिक है।