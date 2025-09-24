स्विगी, मझगांव डॉक, यस बैंक समेत इन 10 शेयरों में आज दिखेगी जोरदार हलचल

Stocks in News: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लैटफर्म कंपनी स्विगी ने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। यस बैंक ने जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने अपनी हिस्सेदारी 4.22% और बढ़ा ली है। आज की ट्रेडिंग के लिए चर्चा में रहने वाले कुछ प्रमुख शेयरों पर एक नजर डालते हैं...

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लैटफर्म कंपनी स्विगी ने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह सौदा करीब 2,400 करोड़ रुपये का है। वहीं, यस बैंक ने जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने अपनी हिस्सेदारी 4.22% और बढ़ा ली है। इन दोनों के साथ 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर रहेगी। आज की ट्रेडिंग के लिए चर्चा में रहने वाले कुछ प्रमुख शेयरों पर एक नजर डालते हैं...

1. स्विगी का बड़ा फैसला स्विगी ने बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने की हरी झंडी दे दी है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी दो अलग-अलग सौदों में कुल 2,399 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला किया है।

2. टाटा मोटर्स पर साइबर हमले की मार टाटा मोटर्स की ब्रिटिश लक्ज़री कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर (JLR) ने उत्पादन रोकने का फैसला लिया है। 2 सितंबर को हुए एक साइबर हमले की वजह से कंपनी का कामकाज ठप पड़ गया था। अब कंपनी ने इस उत्पादन रोक को 1 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाने का ऐलान किया है।

3. इंडियन होटल्स का विस्तार इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 310 कमरों वाला एक नया ताज होटल खोलने के लिए करार किया है।

4. बजाज इलेक्ट्रिकल्स की खरीद बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने आयरलैंड की कंपनी ग्लेन इलेक्ट्रिक से 'मॉर्फी रिचर्ड्स' ब्रांड और उससे जुड़े अधिकारों को 146 करोड़ रुपये में खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है।

5. यस बैंक में निवेश बढ़ा यस बैंक ने बताया है कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.22% और बढ़ा ली है।

6. टोरेंट पावर का शेयर खरीद अहमदाबाद की कंपनी टोरेंट पावर ने न्यूजोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और न्यूजोन पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी कुल 211 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की है।

7. HCL टेक्नोलॉजीज का बड़ा करार HCL टेक्नोलॉजीज ने स्वीडन की एक वाहन निर्माता कंपनी के साथ अपनी डिजिटल साझेदारी को आगे बढ़ाया है। HCL अब AI तकनीक से चलने वाली डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी।

9. मझगांव डॉक की नई योजना मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) ने तमिलनाडु की एक एजेंसी के साथ समझौता किया है। इसके तहत वह भारत के पूर्वी तट पर एक अत्याधुनिक शिपयार्ड लगाने की संभावना तलाशेगी।