Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़these 10 stocks in focus today including indigo and siemens find out the latest updates
इंडिगो, सीमेंस समेत इन 10 शेयरों पर रहेगी मार्केट की नजर, जानें क्या हैं अपडेट

इंडिगो, सीमेंस समेत इन 10 शेयरों पर रहेगी मार्केट की नजर, जानें क्या हैं अपडेट

संक्षेप:

Stocks in Focus Today: आज भी शेयर मार्केट के गिरने के आसार हैं। वहीं, इंडिगो समेत 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर से अगर आज नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। भारी संख्या में फ्लाइट कैंसलेशन और सिस्टम में गड़बड़ी के कारण IndiGo के शेयरों में भारी गिरावट (कल 9-15% तक) देखी गई।

Dec 09, 2025 08:38 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Stocks in Focus Today: आज भी शेयर मार्केट के गिरने के आसार हैं। वहीं, इंडिगो समेत 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर से अगर आज नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी। भारी संख्या में फ्लाइट कैंसलेशन और सिस्टम में गड़बड़ी के कारण IndiGo के शेयरों में भारी गिरावट (कल 9-15% तक) देखी गई। संसद की समिति भी कंपनी के अधिकारियों को तलब कर सकती है। वहीं, फुजियामा पावर सिस्टम्स ने सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। टोरेंट पावर ने जापान की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी जेरा कंपनी इंक के साथ LNG की आपूर्ति के लिए एक लंबी अवधिक के लिए बिक्री और खरीद समझौता किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिगो

एयरलाइन ने बताया कि पिछले हफ्ते के व्यवधान के बाद अब उसका नेटवर्क पूरी तरह सामान्य हो गया है। इस मुद्दे की जांच कर रही चार सदस्यीय डीजीसीए समिति संभवतः 10 दिसंबर को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ इसिड्रे पोर्करेस को और पूछताछ के लिए बुलाएगी।

सीमेंस

सीमेंस के बोर्ड ने अपने लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड मोटर्स डिवीजन, और संबद्ध ग्राहक सेवा कार्यों को इनोमोटिक्स इंडिया को बेचने को मंजूरी दे दी है। यह लेन-देन 2,200 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर, एकमुश्त बिक्री के रूप में कैश फ्री कर्ज-मुक्त आधार पर किया जाएगा।

लार्सन एंड टुब्रो

लार्सन एंड टुब्रो के बोर्ड ने एक योजना के तहत एकमुश्त बिक्री के माध्यम से अपने रीयल एस्टेट व्यवसाय को अपनी सहायक कंपनी एलएंडटी रियल्टी प्रॉपर्टीज में स्थानांतरित करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह कदम आवश्यक नियामक मंजूरी मिलने पर निर्भर है।

आईसीआईसीआई बैंक

आईसीआईसीआई बैंक ने प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स से 2,140 करोड़ रुपये में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की 2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

बजाज फिनसर्व

बजाज फिनसर्व ने अपनी गैर-सूचीबद्ध बीमा कंपनियों, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के नवंबर 2025 तथा नवंबर 2025 तक के वित्तीय वर्ष के अस्थायी व्यावसायिक प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए हैं।

टोरेंट पावर

टोरेंट पावर ने जापान की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी जेरा कंपनी इंक के साथ LNG की आपूर्ति के लिए एक लंबी अवधिक के लिए बिक्री और खरीद समझौता किया है। यह सौदा 2027 से शुरू होकर 10 साल की अवधि में प्रति वर्ष चार एलएनजी कार्गो को कवर करता है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने अगले प्रीमियम एसयूवी का नाम एक्सयूवी 7एक्सओ घोषित किया है। इसे एक्सयूवी700 का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है, जिसने सिर्फ चार साल में 300,000 से अधिक मालिक बनाए हैं। एक्सयूवी 7एक्सओ में बेहतर फीचर और डिजाइन के साथ अपने पूर्ववर्ती की विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

Welspun Corp

सहयोगी कंपनी ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री ने सऊदी जल प्राधिकरण से स्टील पाइप निर्माण और आपूर्ति का करार हासिल किया है। इस सौदे का मूल्य 48.5 करोड़ सऊदी रियाल (लगभग 1,165 करोड़ रुपये) से अधिक है।

पिरामल फाइनेंस

रिपोर्ट्स के अनुसार, गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी पिरामल फाइनेंस, गोल्ड लोन सेक्टर में एक खिलाड़ी का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है, क्योंकि वह इस सेगमेंट में प्रवेश करने की योजना बना रही है।

फुजियामा पावर सिस्टम्स

फुजियामा पावर सिस्टम्स ने सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 62.9 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.9 करोड़ रुपये से 97.2% अधिक है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।