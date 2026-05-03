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50% तक रिटर्न देंगे ये 10 स्टॉक, एक्सपर्ट ने दी खरीदने की सलाह; आपका है दांव?

May 03, 2026 07:32 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शेयर बाजार में सही स्टॉक्स चुनना ही असली गेम है और एनालिस्ट्स के मुताबिक कुछ बड़े (Largecap) शेयर अगले 12 महीनों में 30% से 50% तक का शानदार रिटर्न दे सकते हैं। इस लिस्ट में HDFC बैंक, ICICI बैंक, महिंद्रा और DLF जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले नाम शामिल हैं।

50% तक रिटर्न देंगे ये 10 स्टॉक, एक्सपर्ट ने दी खरीदने की सलाह; आपका है दांव?

शेयर बाजार में अवसर तलाश रहे निवेशकों के लिए बड़े (लार्जकैप) स्टॉक्स हमेशा भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं में 30% से 50% तक के संभावित रिटर्न की बात सामने आए तो दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। हाल ही में एनालिस्ट्स के अनुमान के आधार पर ऐसे 10 लार्जकैप स्टॉक्स सामने आए हैं, जिनमें आने वाले 12 महीनों में मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इन स्टॉक्स की डिटेल्स जानते हैं।

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ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस लिस्ट में स्विगी (Swiggy) सबसे ऊपर है, जिसका शेयर करीब 270 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका टारगेट 412 रुपये तक बताया गया है, यानी करीब 52% का अपसाइड। इसके अलावा इंफो ऐज (Info Edge) भी 43% तक की संभावित तेजी के साथ निवेशकों के रडार पर है। रियल एस्टेट सेक्टर से DLF और लोधा डेवलपर्स (Lodha Developers) जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनमें क्रमशः 42% और 35% तक की ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है।

इसी तरह फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं। HDFC बैंक (HDFC Bank), ICICI बैंक (ICICI Bank) और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICICI Prudential Life Insurance) जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में 30% से ज्यादा अपसाइड की संभावना बताई जा रही है। वहीं, ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) भी 34% तक का रिटर्न दे सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance) का नाम भी शामिल है, जो निवेशकों के लिए स्थिर और ग्रोथ-ओरिएंटेड विकल्प माना जा रहा है।

इस लिस्ट में एक खास बात यह है कि ज्यादातर स्टॉक्स को एनालिस्ट्स ने बॉय या स्ट्रॉन्ग बॉय रेटिंग दी है, जो इनके मजबूत फंडामेंटल और भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं को दर्शाता है। हालांकि, निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये सभी अनुमान बाजार की मौजूदा स्थितियों पर आधारित हैं और इनमें जोखिम भी शामिल है। बाजार में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक स्थिति और सेक्टर-विशेष चुनौतियां इन टारगेट्स को प्रभावित कर सकती हैं।

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अगर आप लॉन्ग-टर्म निवेशक हैं और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये लार्जकैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं। लेकिन, किसी भी निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

डिस्क्लेमर:- यह स्टोरी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ऊपर दिए गए विचार और अनुशंसाएं व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, लाइव हिंदुस्तान के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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