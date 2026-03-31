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इन 10 स्टॉक्स में 81% तक कमाई का मौका, मार्च की गिरावट के बाद बना गोल्डन चांस!

Mar 31, 2026 02:27 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कई बड़े (लार्ज-कैप) स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, लेकिन यही गिरावट अब निवेशकों के लिए सुनहरा मौका बन सकती है। इसीलिए आज हम यहां ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें 81% तक अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। आइए समझते हैं।

इन 10 स्टॉक्स में 81% तक कमाई का मौका, मार्च की गिरावट के बाद बना गोल्डन चांस!

मिडिल ईस्ट की उथल-पुथल और बढ़ते तनाव का असर ग्लोबल मार्केट समेत भारतीय शेयर बाजार (Dalal Street) पर भी साफ दिखने लगा है। एलारा कैपिटल (Elara Capital) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कई बड़े (लार्ज-कैप) स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, लेकिन यही गिरावट अब निवेशकों के लिए सुनहरा मौका बन सकती है। ब्रोकरेज ने ऐसे 10 दमदार स्टॉक्स चुने हैं, जिनमें 17% से लेकर 81% तक अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं।

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ग्लोबल मार्केट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान–US–इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारतीय शेयर बाजार यानी दलाल (Dalal Street) में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मार्च 2026 महीने में इस करेक्शन ने कई बड़े (लार्ज-कैप) शेयरों की वैल्यू घटा दी, लेकिन अब यही गिरावट निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकती है। ET में आई ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल (Elara Capital) की रिपोर्ट के अनुसार 10 ऐसे शानदार लार्ज-कैप स्टॉक्स हैं, जिनमें करेक्शन के बाद 17% से लेकर 81% तक की तेजी (upside) देखने को मिल सकती है।

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HDFC और Axis में रिकवरी?

सबसे पहले बात करें एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की, जिसके शेयर मार्च में करीब 16% गिर गए। बैंक के चेयरमैन के अचानक इस्तीफे और मिडिल ईस्ट के हालात ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया, लेकिन अब इसमें करीब 57% तक की तेजी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक (Axis Bank) भी 15% गिरा है, लेकिन इसमें 34% तक की रिकवरी की संभावना है।

लार्सेन और टुब्रो में उछाल संभव

इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज लार्सेन और टुब्रो (Larsen & Toubro -L&T) भी 14% टूट चुका है, लेकिन कंपनी के मजबूत ऑर्डर बुक के चलते इसमें 28% तक उछाल आ सकता है।

आयशर और मारुति का शेयर

ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और आयशर मोटर्स (Eicher Motors) जैसे दिग्गज भी दबाव में रहे। मारुति के शेयर में करीब 15% गिरावट आई है, लेकिन इसमें 52% तक की तेजी की उम्मीद है, जबकि रॉयल एनफील्ड बनाने वाली आयशर मोटर्स में 41% तक का अपसाइड दिख रहा है।

टाइटन और एटरनल का क्या हाल?

कंज्यूमर और लाइफस्टाइल से जुड़ी टाइटन कंपनी (Titan Company) में भी गिरावट आई, लेकिन इसमें 26% तक की तेजी आ सकती है। वहीं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) की पैरेंट कंपनी एटरनल (Eternal) में निवेशकों ने गैस संकट के डर से बिकवाली की, लेकिन ब्रोकरेज को इसमें सबसे ज्यादा यानी 81% तक की तेजी की उम्मीद है, जो इसे इस लिस्ट का सबसे हाई-पोटेंशियल स्टॉक बनाता है।

LTIMindtree और अपोलो में आ सकती है तेजी

आईटी सेक्टर में LTIMindtree करीब 9% गिरा है, लेकिन इसमें 68% तक उछाल संभव है। वहीं, हेल्थकेयर सेक्टर की दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल (Apollo Hospitals) में भी करीब 17% तक की तेजी की संभावना जताई गई है।

आपको बता दें कि मार्च का करेक्शन डराने वाला जरूर था, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह सोने का मौका बन सकता है। मजबूत फंडामेंटल वाले ये लार्ज-कैप स्टॉक्स अब डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।

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मार्च की इस गिरावट ने कई मजबूत कंपनियों को सस्ते दाम पर ला दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो ये समय बाय ऑन डिप (Buy on Dip) स्ट्रेटेजी अपनाने का हो सकता है। खासकर Eternal (Zomato parent) और (LTIMindtree) जैसे स्टॉक्स में बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है।

क्या है 'बाय ऑन डिप' स्ट्रेटजी?

'बाय ऑन डिप' (Buy on Dip) शेयर बाजार में एक शानदार इंवेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जिसका मतलब किसी कंपनी या इंडेक्स (जैसे Nifty) के शेयर की कीमत में शॉर्ट टर्म गिरावट (Dip) आने पर उसे खरीदना और भविष्य में कीमत बढ़ने पर इसको सेल करना, जिससे अच्छा मुनाफा (Buy Low, Sell High) मिल सके।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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