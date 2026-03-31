इन 10 स्टॉक्स में 81% तक कमाई का मौका, मार्च की गिरावट के बाद बना गोल्डन चांस!

कई बड़े (लार्ज-कैप) स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, लेकिन यही गिरावट अब निवेशकों के लिए सुनहरा मौका बन सकती है। इसीलिए आज हम यहां ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें 81% तक अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। आइए समझते हैं।

मिडिल ईस्ट की उथल-पुथल और बढ़ते तनाव का असर ग्लोबल मार्केट समेत भारतीय शेयर बाजार (Dalal Street) पर भी साफ दिखने लगा है। एलारा कैपिटल (Elara Capital) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कई बड़े (लार्ज-कैप) स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, लेकिन यही गिरावट अब निवेशकों के लिए सुनहरा मौका बन सकती है। ब्रोकरेज ने ऐसे 10 दमदार स्टॉक्स चुने हैं, जिनमें 17% से लेकर 81% तक अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं।

ग्लोबल मार्केट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान–US–इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारतीय शेयर बाजार यानी दलाल (Dalal Street) में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मार्च 2026 महीने में इस करेक्शन ने कई बड़े (लार्ज-कैप) शेयरों की वैल्यू घटा दी, लेकिन अब यही गिरावट निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकती है। ET में आई ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल (Elara Capital) की रिपोर्ट के अनुसार 10 ऐसे शानदार लार्ज-कैप स्टॉक्स हैं, जिनमें करेक्शन के बाद 17% से लेकर 81% तक की तेजी (upside) देखने को मिल सकती है।

HDFC और Axis में रिकवरी?



सबसे पहले बात करें एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की, जिसके शेयर मार्च में करीब 16% गिर गए। बैंक के चेयरमैन के अचानक इस्तीफे और मिडिल ईस्ट के हालात ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया, लेकिन अब इसमें करीब 57% तक की तेजी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक (Axis Bank) भी 15% गिरा है, लेकिन इसमें 34% तक की रिकवरी की संभावना है।

लार्सेन और टुब्रो में उछाल संभव

इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज लार्सेन और टुब्रो (Larsen & Toubro -L&T) भी 14% टूट चुका है, लेकिन कंपनी के मजबूत ऑर्डर बुक के चलते इसमें 28% तक उछाल आ सकता है।

आयशर और मारुति का शेयर

ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और आयशर मोटर्स (Eicher Motors) जैसे दिग्गज भी दबाव में रहे। मारुति के शेयर में करीब 15% गिरावट आई है, लेकिन इसमें 52% तक की तेजी की उम्मीद है, जबकि रॉयल एनफील्ड बनाने वाली आयशर मोटर्स में 41% तक का अपसाइड दिख रहा है।

टाइटन और एटरनल का क्या हाल?

कंज्यूमर और लाइफस्टाइल से जुड़ी टाइटन कंपनी (Titan Company) में भी गिरावट आई, लेकिन इसमें 26% तक की तेजी आ सकती है। वहीं, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) की पैरेंट कंपनी एटरनल (Eternal) में निवेशकों ने गैस संकट के डर से बिकवाली की, लेकिन ब्रोकरेज को इसमें सबसे ज्यादा यानी 81% तक की तेजी की उम्मीद है, जो इसे इस लिस्ट का सबसे हाई-पोटेंशियल स्टॉक बनाता है।

LTIMindtree और अपोलो में आ सकती है तेजी

आईटी सेक्टर में LTIMindtree करीब 9% गिरा है, लेकिन इसमें 68% तक उछाल संभव है। वहीं, हेल्थकेयर सेक्टर की दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल (Apollo Hospitals) में भी करीब 17% तक की तेजी की संभावना जताई गई है।

आपको बता दें कि मार्च का करेक्शन डराने वाला जरूर था, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह सोने का मौका बन सकता है। मजबूत फंडामेंटल वाले ये लार्ज-कैप स्टॉक्स अब डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।

मार्च की इस गिरावट ने कई मजबूत कंपनियों को सस्ते दाम पर ला दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो ये समय बाय ऑन डिप (Buy on Dip) स्ट्रेटेजी अपनाने का हो सकता है। खासकर Eternal (Zomato parent) और (LTIMindtree) जैसे स्टॉक्स में बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है।

क्या है 'बाय ऑन डिप' स्ट्रेटजी?