FD पर चाहिए बंपर ब्याज तो ये रहे 10 शानदार ऑप्शन, यहां 2 साल में मिलेगा 8.50% तक रिटर्न

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच अभी भी अपनी जमा पूंजी के सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक शानदार ऑप्शन माना जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बैंकों के बारे में जो 2 साल की एफडी पर अपने ग्राहकों को सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

Sun, 30 Nov 2025 09:09 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच अभी भी अपनी जमा पूंजी के सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक शानदार ऑप्शन माना जाता है। अगर आप भी अपनी जमा पूंजी को 2 साल के लिए एफडी में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न पाने की चाहत रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि डीसीबी बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर 8 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बैंकों के बारे में जो 2 साल की एफडी पर अपने ग्राहकों को सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

यहां मिल रहा 8.25% तक रिटर्न

यस बैंक 2 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि इंडसइंड बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर से 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, डॉयचे बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर से 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को भी इतना ही ब्याज दे रहा है।

फेडरल बैंक दे रहा करीब 8% तक ब्याज

बंधन बैंक 2 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर से 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। वहीं, फेडरल बैंक 2 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.25 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

आइसीआइसीआइ बैंक भी है एक शानदार ऑप्शन

कोटक महिंद्रा बैंक अपने सामान्य ग्राहकों को 2 साल की एफडी पर से 7.20 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.70 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 2 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.10 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.60 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक 2 साल की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.10 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.60 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
