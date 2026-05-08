गिरते मार्केट में रॉकेट बन गया यह शेयर, 12% की ऊंची उड़ान, चार साल में सबसे बड़ी तेजी के पीछे क्या है वजह

थर्मैक्स का जनवरी-मार्च तिमाही का नेट मुनाफा 244.3 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही से 19% अधिक है। थर्मैक्स के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 14 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

आज जहां शेयर मार्केट में गिरावट है वहीं थर्मैक्स लिमिटेड के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। इनमें एक दिन में 12% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह पिछले चार सालों में शेयरों में आई सबसे बड़ी एक-दिन की तेजी है। इस उछाल का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जारी किए गए चौथी तिमाही के नतीजे हैं, जो बाजार की सभी उम्मीदों से बेहतर रहे। शेयर दोपहर सवा 12 बजे के करीब 4,700 रुपये पर था।

कंपनी का मुनाफा अनुमान से कहीं ज्यादा थर्मैक्स का जनवरी-मार्च तिमाही का नेट मुनाफा 244.3 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही से 19% अधिक है। सीएनबीसी-टीवी18 के अनुमान में 219 करोड़ रुपये का मुनाफा होने का अनुमान लगाया गया था। कंपनी की कुल आय (रेवेन्यू) भी बढ़कर 3,428 करोड़ रुपये हो गई, जबकि अनुमान 3,277 करोड़ रुपये का था। यानी कंपनी ने आय के मामले में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया।

EBITDA और मार्जिन में भी शानदार सुधार कंपनी का EBITDA 24.9% बढ़कर 374.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। मार्केट को इसके 322 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद थी। इसके अलावा, कंपनी का EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के 9.8% से बढ़कर 10.9% हो गया। यह भी अनुमान (9.8%) से काफी ऊपर रहा।

डिविडेंड और बड़े ऑर्डर ने बढ़ाया भरोसा थर्मैक्स के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 14 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसे 1,600 करोड़ रुपये का एक बड़ा बॉयलर पैकेज ऑर्डर मिला है। इससे कंपनी की भविष्य में ग्रोथ को लेकर संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

किन सेगमेंट्स पर रहा दबाव? हालांकि, सभी सेगमेंट का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कंपनी ने बताया कि केमिकल्स सेगमेंट में कच्चे माल की लागत बढ़ने और उत्पादों के मिश्रण में बदलाव के कारण मुनाफा कम रहा। वहीं ग्रीन सॉल्यूशंस वाले कारोबार में प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत से मार्जिन पर दबाव पड़ा।

कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे थर्मैक्स के Screener डेटा के अनुसार कंपनी के फंडामेंटल काफी मजबूत हैं। सेल्स और प्रॉफिट दोनों में पिछले कुछ वर्षों में अच्छी ग्रोथ दिखी है। ROCE लगभग 16% और ROE करीब 13% है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं। कंपनी पर कर्ज भी बहुत ज्यादा नहीं है और ऑपरेटिंग धीरे-धीरे सुधर रहे हैं।

हालांकि वैल्युएशन इस समय सबसे बड़ी चिंता है। कंपनी का P/E लगभग 70 के आसपास चल रहा है, जो सेक्टर से काफी ऊपर माना जाएगा। इसका मतलब बाजार भविष्य की ग्रोथ को पहले ही काफी कीमत में जोड़ चुका है। P/B रेशियो भी ऊंचा है, जिससे शेयर एक्सपेंसिव जोन में दिखता है। इसलिए फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद शॉर्ट टर्म में अपसाइड सीमित हो सकता है और करेक्शन का रिस्क भी बना रहता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह क्वालिटी स्टॉक माना जा सकता है, लेकिन नए निवेश के लिए वैल्युएशन पर सावधानी जरूरी है।