ट्रंप के नए टैरिफ में छिपा है राहत का रास्ता, छूट पाने के लिए 3 मुख्य शर्तें

भारतीय उत्पादों पर ट्रंप के नए टैरिफ में ही राहत का रास्ता भी छिपा है। यानी अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ से कुछ हद तक बचा जा सकता है। यह टैरिफ 27 अगस्त, 2025 से लागू हो रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने कुछ विशेष शर्तें रखी हैं। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तो भारतीय उत्पादों पर यह भारी टैरिफ नहीं लगेगा। इन शर्तों का उद्देश्य उन उत्पादों को राहत देना है, जो पहले से ही ट्रांजिट में हैं या आयातकों को समायोजित होने का समय देना है।

छूट पाने के लिए तीन मुख्य शर्तें पहली शर्त : भारतीय उत्पाद 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (ईस्टर्न डेलाइट टाइम) से पहले जहाज पर लाद दिए गए हों और अमेरिका में प्रवेश से पहले अंतिम ट्रांजिट मोड में होने चाहिए।

दूसरी शर्त: इन उत्पादों को 17 सितंबर, 2025 को सुबह 12:01 बजे (ईस्टर्न डेलाइट टाइम) से पहले अमेरिका में उपभोग के लिए कस्टम से पास हो जाना चाहिए या वेयरहाउस से निकाल लिया जाना चाहिए।

तीसरी शर्त: इस शर्त के मुताबिक आयातक को अमेरिकी सीमा शुल्क (यूएस कस्टम्स) के सामने यह प्रमाणित करना होगा कि उत्पाद इन-ट्रांजिट छूट के पात्र हैं, और इसके लिए विशेष कोड HTSUS 9903.01.85 की घोषणा करनी होगी।