दुनिया के दूसरे सबसे रईस दान करेंगे अपनी 95% दौलत, 9 महीने में ही कमाए 176 अरब डॉलर

ओरेकल कंपनी के संस्थापक लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लैरी अभी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से पीछे हैं। ब्लूमबर्ग के अरबपतियों की सूची के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 368 अरब डॉलर है। एआई बूम की वजह से ओरेकल के शेयरों में भारी बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ महीनों में एलिसन की दौलत तेजी से बढ़ी है। एलिसन इस साल अबतक अपने नेटवर्थ में 176 अरब डॉलर जोड़ चुके हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग नहीं जानते कि लैरी एलिसन ने 2010 में 'गिविंग प्लेज' के तहत अपनी 95% संपत्ति दान करने का वादा किया था। तब से, उन्होंने पारंपरिक गैर-लाभकारी संगठनों से दूरी बना ली है और कहा है कि वे अपनी शर्तों पर दान देना पसंद करते हैं।

दान करने की योजना फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट बताती है कि लैरी एलिसन अपनी दौलत कैसे दान करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सितंबर 2025 तक एलिसन की कुल संपत्ति 368 अरब डॉलर आंकी गई है। उनकी अधिकांश संपत्ति ओरेकल में 41% हिस्सेदारी और टेस्ला में एक बड़े निवेश से आती है।

एलिसन के परोपकारी प्रयास मुख्य रूप से 'एलिसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ईआईटी)' के माध्यम से चलते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्थित एक लाभकारी संगठन है। यह संस्थान स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और एआई शोध जैसी वैश्विक चुनौतियों पर काम करता है।

ऑक्सफोर्ड में खुलेगा 1.3 अरब डॉलर का कैंपस ईआईटी के लिए लगभग 1.3 अरब डॉलर मूल्य का एक नया बड़ा कैंपस 2027 तक ऑक्सफोर्ड में खुलने वाला है। पिछले कई सालों में, एलिसन ने कई बड़े दान दिए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया को कैंसर रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए 200 मिलियन डॉलर दिए और एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को बुढ़ापे और बीमारी की रोकथाम पर काम करने के लिए लगभग 1 अरब डॉलर दिए। हालांकि, इस फाउंडेशन को बाद में बंद कर दिया गया।

खुद की शर्तों पर दान हालांकि उनका सीधा चैरिटेबल दान उनके कुछ समकालीनों से कम है, लेकिन गिविंग प्लेज और एलिसन इंस्टीट्यूट के जरिए उनकी प्रतिबद्धता अरबों डॉलर में है। एलिसन ने कहा है कि उनकी लगभग सारी दौलत अंततः परोपकारी कारणों के लिए दी जाएगी, जिसे वे अपनी शर्तों और अपने समय के अनुसार प्रबंधित करेंगे।