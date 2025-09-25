the world s second richest man will donate 95 percent of his wealth earning 176 billion dollar in just 9 months दुनिया के दूसरे सबसे रईस दान करेंगे अपनी 95% दौलत, 9 महीने में ही कमाए 176 अरब डॉलर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़the world s second richest man will donate 95 percent of his wealth earning 176 billion dollar in just 9 months

दुनिया के दूसरे सबसे रईस दान करेंगे अपनी 95% दौलत, 9 महीने में ही कमाए 176 अरब डॉलर

एआई बूम की वजह से ओरेकल के शेयरों में भारी बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ महीनों में एलिसन की दौलत तेजी से बढ़ी है। एलिसन इस साल अबतक अपने नेटवर्थ में 176 अरब डॉलर जोड़ चुके हैं। एलिसन ने कहा है कि उनकी लगभग सारी दौलत अंततः परोपकारी कारणों के लिए दी जाएगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:55 AM
share Share
Follow Us on
दुनिया के दूसरे सबसे रईस दान करेंगे अपनी 95% दौलत, 9 महीने में ही कमाए 176 अरब डॉलर

ओरेकल कंपनी के संस्थापक लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लैरी अभी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से पीछे हैं। ब्लूमबर्ग के अरबपतियों की सूची के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 368 अरब डॉलर है। एआई बूम की वजह से ओरेकल के शेयरों में भारी बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ महीनों में एलिसन की दौलत तेजी से बढ़ी है। एलिसन इस साल अबतक अपने नेटवर्थ में 176 अरब डॉलर जोड़ चुके हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग नहीं जानते कि लैरी एलिसन ने 2010 में 'गिविंग प्लेज' के तहत अपनी 95% संपत्ति दान करने का वादा किया था। तब से, उन्होंने पारंपरिक गैर-लाभकारी संगठनों से दूरी बना ली है और कहा है कि वे अपनी शर्तों पर दान देना पसंद करते हैं।

दान करने की योजना

फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट बताती है कि लैरी एलिसन अपनी दौलत कैसे दान करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सितंबर 2025 तक एलिसन की कुल संपत्ति 368 अरब डॉलर आंकी गई है। उनकी अधिकांश संपत्ति ओरेकल में 41% हिस्सेदारी और टेस्ला में एक बड़े निवेश से आती है।

एलिसन के परोपकारी प्रयास मुख्य रूप से 'एलिसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (ईआईटी)' के माध्यम से चलते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्थित एक लाभकारी संगठन है। यह संस्थान स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और एआई शोध जैसी वैश्विक चुनौतियों पर काम करता है।

ऑक्सफोर्ड में खुलेगा 1.3 अरब डॉलर का कैंपस

ईआईटी के लिए लगभग 1.3 अरब डॉलर मूल्य का एक नया बड़ा कैंपस 2027 तक ऑक्सफोर्ड में खुलने वाला है। पिछले कई सालों में, एलिसन ने कई बड़े दान दिए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया को कैंसर रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए 200 मिलियन डॉलर दिए और एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को बुढ़ापे और बीमारी की रोकथाम पर काम करने के लिए लगभग 1 अरब डॉलर दिए। हालांकि, इस फाउंडेशन को बाद में बंद कर दिया गया।

खुद की शर्तों पर दान

हालांकि उनका सीधा चैरिटेबल दान उनके कुछ समकालीनों से कम है, लेकिन गिविंग प्लेज और एलिसन इंस्टीट्यूट के जरिए उनकी प्रतिबद्धता अरबों डॉलर में है। एलिसन ने कहा है कि उनकी लगभग सारी दौलत अंततः परोपकारी कारणों के लिए दी जाएगी, जिसे वे अपनी शर्तों और अपने समय के अनुसार प्रबंधित करेंगे।

संगठन में नेतृत्व परिवर्तन

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेतृत्व में बदलाव के कारण ईआईटी में उथल-पुथल रही है। 2024 में, एलिसन ने वैज्ञानिक जॉन बेल को शोध का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। अगस्त में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के पूर्व अध्यक्ष सांता ओनो बेल के साथ "सहयोग" करेंगे। दो हफ्ते बाद, बेल ने इसे "बहुत चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट" बताते हुए नौकरी छोड़ दी।

Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।