the whole truth about no cost emi know these things before shopping in the festive season नो-कॉस्ट EMI की पूरी सच्चाई, त्योहारी सीजन में खरीदारी से पहले जान लें ये बातें, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़the whole truth about no cost emi know these things before shopping in the festive season

नो-कॉस्ट EMI की पूरी सच्चाई, त्योहारी सीजन में खरीदारी से पहले जान लें ये बातें

No Cost EMI: नो-कॉस्ट EMI एक पेमेंट प्लान है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट की कीमत को बिना किसी ब्याज के किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। यानी, आप सिर्फ प्रोडक्ट की असल कीमत चुकाते हैं, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। यह पूरा सच नहीं है। जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 06:34 AM
share Share
Follow Us on
नो-कॉस्ट EMI की पूरी सच्चाई, त्योहारी सीजन में खरीदारी से पहले जान लें ये बातें

जब भी आप कोई लोन लेते हैं या कोई सामान किस्तों पर खरीदते हैं, तो EMI एक अहम फैक्टर होती है। खासकर त्योहारी सीजन में, जब ब्रांड तरह-तरह की छूट और ऑफर देते हैं। सही तरीके से EMI का अंदाजा लगाना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि भविष्य में आपकी फाइनेंस पर इसका क्या असर होगा।

नो-कॉस्ट EMI क्या है?

नो-कॉस्ट EMI एक पेमेंट प्लान है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट की कीमत को बिना किसी ब्याज के किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। यानी, आप सिर्फ प्रोडक्ट की असल कीमत चुकाते हैं, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। ऐसा लगता है कि यह एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसे चुनने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

छुपे हुए खर्चों पर नजर

नो-कॉस्ट EMI प्लान्स देखने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन इनमें छुपे हुए चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे कि माफ किए गए ब्याज पर जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस, या प्रोडक्ट की बढ़ी हुई कीमत। समय के साथ, ये छोटे-छोटे खर्च बड़े हो जाते हैं।

जरूरत से ज्यादा खर्च का खतरा

नो-कॉस्ट EMI की वजह से लोग अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। कम किस्तों का भ्रम उन्हें अनप्लांड खरीदारी के लिए प्रेरित करता है, जिससे भविष्य में नकदी प्रवाह और बचत पर बुरा असर पड़ता है।

"मुफ्त क्रेडिट" की सच्चाई

वास्तव में, "मुफ्त क्रेडिट" जैसी कोई चीज नहीं होती। दुकानदार प्रोडक्ट पर सीधी छूट देने की बजाय प्रोमोशनल इंटरेस्ट-फ्री पेमेंट प्लान ऑफर करते हैं, जिसमें ब्याज का खर्च वे खुद उठाते हैं। इस तरह, लागत कहीं न कहीं छुपी रहती है।

नो-कॉस्ट EMI चुनने से पहले याद रखें

- अपने बजट को अच्छी तरह समझें और ऐसा EMI विकल्प चुनें जो आपकी जेब पर जोर न डाले।

- ध्यान दें कि ब्याज-मुक्त अवधि के बाद आपको ब्याज देना पड़ सकता है, जिससे कुल लागत बढ़ जाती है।

- नो-कॉस्ट EMI के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें, ताकि कुल खर्च का सही अंदाजा हो सके।

Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।