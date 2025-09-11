दुनिया के नए सबसे अमीर शख्स की कहानी, जिसके पास कोई डिग्री नहीं

Stoty of Larry Ellison: लैरी एलिसन का जीवन संघर्ष और सफलता की एक अनोखी मिसाल है। बिना डिग्री के उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बनाई। उनकी कहानी यह साबित करती है कि शिक्षा के बिना भी इंसान महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है।

Stoty of Larry Ellison: कुछ समय के लिए ही सही लैरी एलिसन ने बुधवार को दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज अपने नाम कर लिया था। उन्होंने एलन मस्क को पछाड़ दिया था। हालांकि, बाद में वह दूसरे स्थान पर आ गए। अब लैरी एलिसन एलन मस्क से केवल 1 अरब डॉलर ही दूर हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में मस्क 384 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। लैरी एलिसन 383 अरब डॉलर के साथ दूसरे पोजीशन पर हैं। आइए पढ़ें लैरी एलिसन के बचपन से लेकर अबतक की कहानी...

ब्लूमबर्ग के अनुसार लैरी एलिसन (लॉरेंस जोसेफ एलिसन) एक अमेरिकी व्यवसायी, निवेशक और ओरेकल कॉर्पोरेशन के सह-संस्थापक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ़्टवेयर कंपनियों में से एक है। वर्तमान में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ओरेकल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) के रूप में कार्यरत हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 395 अरब डॉलर है।

जन्म और प्रारंभिक जीवन ब्लूमबर्ग के मुताबिक लैरी एलिसन का जन्म 17 अगस्त 1944 को न्यूयॉर्क में एक अविवाहित यहूदी मां के घर हुआ। उन्हें 9 महीने की उम्र में गोद दे दिया गया और उनका पालन-पोषण शिकागो में रिश्तेदारों ने किया। 48 साल की उम्र तक वे अपनी जन्मदाता मां से नहीं मिल पाए।

शिक्षा उन्होंने इलिनोइस विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन बिना डिग्री लिए पढ़ाई छोड़ दी। इसके बावजूद, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उनकी रुचि ने उन्हें सफलता दिलाई।

करियर की शुरुआत 1970 के दशक में उन्होंने एम्पेक्स कंपनी में काम किया, जहां उन्हें रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला। इसी अनुभव ने ओरेकल की नींव रखी।

ओरेकल की स्थापना 1977 में उन्होंने दो साझेदारों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज (SDL) की स्थापना की, जो बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन बन गई। कंपनी ने Oracle डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से दुनिया भर में पहचान बनाई।

संपत्ति और उपलब्धियां ओरेकल के शेयरों में तेजी से उनकी संपत्ति में भारी उछाल आया और वे एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

निवेश और अधिग्रहण ओरेकल ने पीपुलसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, और NetSuite जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी का विस्तार हुआ।

व्यक्तिगत जीवन लैरी एलिसन पांच बार शादी कर चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं। उन्हें लक्जरी लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट और हवाई के द्वीप लानई की 98% हिस्सेदारी के लिए जाना जाता है।