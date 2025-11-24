Hindustan Hindi News
1 साल में 1705% का रिटर्न देने वाला शेयर 11 दिन नुकसान के बाद आज भरा उड़ान

1 साल में 1705% का रिटर्न देने वाला शेयर 11 दिन नुकसान के बाद आज भरा उड़ान

संक्षेप:

Multibagger Stocks: एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर पिछले 11 सत्रों से लगातार गिर रहे थे। आज इस छोटकू शेयर की कीमत 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गई। आज लगभग 16 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि पिछले एक सप्ताह का औसत कारोबार 1 लाख शेयर और एक महीने का औसत कारोबार 4 लाख शेयरों का था।

Mon, 24 Nov 2025 01:47 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stocks: एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर पिछले 11 सत्रों से लगातार गिर रहे थे। आज इस छोटकू शेयर की कीमत 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गई। सोमवार को आए इस उछाल से इसकी 11 सत्रों तक चलने वाला गिरावट का सिलसिला टूट गया। इस छोटे कंपनी के शेयर (स्मॉल-कैप) की कीमत BSE पर 5% बढ़कर 109.75 रुपये प्रति शेयर हो गई। दोपहर 1:00 बजे तक, एलिटकॉन इंटरनेशनल का शेयर BSE पर 5% के ऊपरी सर्किट यानी 109.75 रुपये प्रति शेयर पर ही कारोबार कर रहा था।

आज लगभग 16 लाख शेयरों का कारोबार

एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर पिछले ग्यारह सत्रों में से ज्यादातर दिन lower circuit पर रहे थे। आज इस स्मॉलकैप शेयर में तेजी भारी खरीदारी के कारण आई। आज लगभग 16 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि पिछले एक सप्ताह का औसत कारोबार 1 लाख शेयर और एक महीने का औसत कारोबार 4 लाख शेयरों का था।

कंपनी के नतीजे और डिविडेंड

कंपनी ने हाल ही में अपने सितंबर महीने के तिमाही (Q2) के नतीजे घोषित किए और एक अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की।

लाभ में गिरावट: कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही में 101.87 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 183.61 करोड़ रुपये के लाभ से कम है।

आय में गिरावट: सितंबर 2025 की तिमाही में कंपनी की आय 2,195.86 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले घट गई।

डिविडेंड: कंपनी के निदेशक मंडल ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 1 रुपये वाले प्रत्येक शेयर पर 0.05 पैसे का इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की। लाभांश पाने वाले सदस्यों का नाम तय करने के लिए रिकॉर्ड 12 डेट नवंबर (बुधवार) थी।

एक साल में 1,705% का मल्टीबैगर रिटर्न

एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर की कीमत पिछले एक महीने में 30% गिरी है और तीन महीनों में 73% घटी है। हालांकि, छह महीनों में यह शेयर 205% चढ़ा है और इस साल (YTD) की शुरुआत से अब तक 960% का शानदार उछाल आया है। इस स्मॉलकैप शेयर ने एक साल में 1,705%, तीन साल में 10,350% और पांच साल में 10,875% का शानदार रिटर्न दिया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
