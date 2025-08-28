बोतलबंद पानी बेचने वाले ने अडानी से छीन लिया एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज

Asia Second Richest Person: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब एशिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति नहीं रहे। उनसे उनका यह ताज चीन के अरबपति झोंग शानशान ने छीन लिया है। शानशान ने कभी अखबार में रिपोर्टिंग की, तो कभी पेय पदार्थ बेचने वाले एजेंट।

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब एशिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति नहीं रहे। उनसे उनका यह ताज चीन के अरबपति झोंग शानशान ने छीन लिया है। हालांकि, एशिया के सबसे अमीर शख्स अभी भी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर रैकिंग के मुताबिक 103.6 अरब डॉलर के साथ 18वें स्थान पर हैं। वहीं, अडानी 60.9 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 27वें पोजीशन पर। जबकि, चीनी अरबपति झोंग शानशान 72.9 अरब डॉलर के साथ 24वें स्थान पर हैं।

बता दें झोंग शानशान 2020 में अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे रईस व्यक्ति का तमगा हासिल कर चुके हैं। बाद में अंबानी ने अपना खोया हुआ रुतबा हासिल कर लिया।

शानशान की कहानी किसी उपन्यास से कम नहीं फोर्ब्स के मुताबिक चीन के हांगझोउ में जन्मे झोंग शानशान की कहानी किसी उपन्यास से कम नहीं लगती। बचपन में ही चीन की ‘सांस्कृतिक क्रांति’ के दौर में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद वे कभी इमारतें बनाने वाले मजदूर बने, कभी अखबार में रिपोर्टिंग की, तो कभी पेय पदार्थ बेचने वाले एजेंट, लेकिन किस्मत ने धीरे-धीरे उन्हें व्यापार की ओर मोड़ा और उन्होंने खुद का कारोबार शुरू कर दिया।

बेचते हैं बोतलबंद पानी झोंग ने 'नॉन्गफू स्प्रिंग' नाम की बोतलबंद पानी की कंपनी खड़ी की, जो आज चीन की सबसे बड़ी पैक की हुई पानी बेचने वाली कंपनी मानी जाती है। 2020 में इसका शेयर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। इसके अलावा झोंग “वांटाई बायोलॉजिकल” नाम की दवा बनाने वाली कंपनी को भी नियंत्रित करते हैं, जो खासकर कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों की जांच के लिए तेजी से परिणाम देने वाले टेस्ट बनाती है।

फोर्ब्स की 'रीयल-टाइम बिलियनेयर रैंकिंग फोर्ब्स की रीयल-टाइम बिलियनेयर रैंकिंग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दैनिक संपत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखती है। यह संपत्ति-ट्रैकिंग प्लेटफार्म अरबपतियों की कुल संपत्ति और उनकी रैंकिंग के बारे में लगातार अपडेट देता है।

किसी व्यक्ति की सार्वजनिक कंपनियों में होल्डिंग्स का मूल्य हर 5 मिनट में अपडेट होता है, जब संबंधित शेयर बाजार खुले होते हैं (शेयर की कीमतों में 15 मिनट की देरी हो सकती है)।

जिन लोगों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों से जुड़ा है, उनकी कुल संपत्ति का आकलन दिन में एक बार अपडेट किया जाता है।