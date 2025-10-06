अमीरों की लिस्ट में उथल-पुथल, अडानी, अंबानी और वॉरेन बफे का घटा रुतबा

Billionare List: अरबपतियों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल हुई है। अंबानी, अडानी और वॉरेन बफे का रुतबा घटा है। वहीं, एलन मस्क, लैरी उलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन और जेनसेन हुआंग ने दौलत गंवाई है।

लैरी एलिसन ने 2.92 अरब डॉलर गंवाया और उनका नेटवर्थ 345 अरब डॉलर पर आ गया है। मार्क जुकरबर्ग 250 अरब डॉलर के नेटवर्थ पर हैं और इनकी संपत्ति में 5.65 अरब डॉलर की सेंध लगी है। जेफ बेजोस को 2.51 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब इनके पास 243 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

लैरी पेज 99.5 मिलियन डॉलर गंवाए हैं और उनकी कुल संपत्ति अब 216 अरब डॉलर रह गई है। जबकि, सर्गी ब्रिन 90.3 मिलियन डॉलर गंवाए हैं। इनका नेटवर्थ अब 202 अरब डॉलर है। जेनसेन हुआंग, जो दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति हैं, ने 1.41 अरब डॉलर गंवाए हैं। अब इनकी संपत्ति 163 अरब डॉलर है।