अमीरों की लिस्ट में उथल-पुथल, अडानी, अंबानी और वॉरेन बफे का घटा रुतबा

Billionare List: अरबपतियों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल हुई है। अंबानी, अडानी और वॉरेन बफे का रुतबा घटा है। वहीं, एलन मस्क, लैरी उलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन और जेनसेन हुआंग ने दौलत गंवाई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:41 AM
अरबपतियों की लिस्ट में भारी उथल-पुथल हुई है। अंबानी, अडानी और वॉरेन बफे का रुतबा घटा है। वहीं, एलन मस्क, लैरी उलिसन, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्गी ब्रिन और जेनसेन हुआंग ने दौलत गंवाई है। बीते हफ्ते शुक्रवार को एलन मस्क से लेकर जेनसेन हुआंग तक दिग्गज अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क की संपत्ति शुक्रवार को 4.41 अरब डॉलर घटकर 448 अरब डॉलर रह गई है।

लैरी एलिसन ने 2.92 अरब डॉलर गंवाया और उनका नेटवर्थ 345 अरब डॉलर पर आ गया है। मार्क जुकरबर्ग 250 अरब डॉलर के नेटवर्थ पर हैं और इनकी संपत्ति में 5.65 अरब डॉलर की सेंध लगी है। जेफ बेजोस को 2.51 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब इनके पास 243 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

लैरी पेज 99.5 मिलियन डॉलर गंवाए हैं और उनकी कुल संपत्ति अब 216 अरब डॉलर रह गई है। जबकि, सर्गी ब्रिन 90.3 मिलियन डॉलर गंवाए हैं। इनका नेटवर्थ अब 202 अरब डॉलर है। जेनसेन हुआंग, जो दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति हैं, ने 1.41 अरब डॉलर गंवाए हैं। अब इनकी संपत्ति 163 अरब डॉलर है।

अडानी, अंबानी और वॉरेन बफे का घटा रुतबा

वॉरेन बफे दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में अब बफे 11वेंनंबर पर हैं। इनका नेटवर्थ 151 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी एक पायदान नीचे लुढ़क कर 18वें से 19वें स्थान पर आ गए हैं। शुक्रवार को उन्हें 392 मिलियन डॉलर का झटका लगा। अब अंबानी की कुल दौलत 96 अरब डॉलर रह गई है। जबकि, एशिया के दूसरे सबसे रईस गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। शुक्रवार को उनकी संपति में 762 मिलियनन डॉलर की कमी दर्ज की गई और अब 88.9 अरब डॉलर के साथ 21वें पोजीशन पर हैं।

