भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जादू: टैरिफ घटा तो ज्वैलरी शेयर 7.5% चढ़े

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता की मंगलवार, 3 फरवरी को आधिकारिक घोषणा के बाद ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स और सेन्को गोल्ड जैसे स्टॉक इंट्रा-डे में 7.5% तक चढ़ गए। लंबी बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारतीय सामानों पर लगने वाले आपसी टैरिफ को पहले के 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है, जिसमें अमेरिका टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा। भारत भी अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे बाजार तक पहुंच आसान होगी और समझौता जल्द लागू होगा।

ज्वैलरी निर्यातकों को सीधा फायदा मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका भारतीय गहनों और ज्वैलरी के निर्यात के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। टैरिफ को लेकर स्पष्टता से निर्माताओं, निर्यातकों और वैश्विक कनेक्शन वाले संगठित रिटेलर्स को सीधा फायदा होने की उम्मीद है।

सभी ज्वैलरी स्टॉक्स में जोरदार तेजी इस खबर के बाद ज्वैलरी सेगमेंट में हर तरफ खरीदारी देखी गई। कल्याण ज्वैलर्स 7.5% से अधिक चढ़कर 393.75 रुपये पर पहुंच गया। सेन्को गोल्ड 7% से अधिक बढ़कर 327.45 रुपये हो गया। पीसी ज्वैलर 5% चढ़कर 10.90 रुपये पर कारोबार करने लगा, जबकि टाइटन कंपनी 4.5% से अधिक की बढ़त के साथ 4,141 रुपये पर पहुंच गया।

टैरिफ कटौती से सेक्टर में आत्मविश्वास लौटेगा कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए क्षेत्र को मिलने वाली राहत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आपसी टैरिफ को घटाकर 18% करने की खबर भारतीय गहना और ज्वैलरी क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत है और इसका स्वागत किया जा रहा है। अमेरिका भारतीय गहनों और ज्वैलरी का एक प्रमुख उपभोक्ता बाजार रहा है और टैरिफ की वजह से भावनाएं प्रभावित हुई थीं। यह आंशिक राहत भारतीय ज्वैलरी निर्माताओं और निर्यातकों के साथ-साथ अमेरिकी बाजार के खरीदारों में भी विश्वास बहाल करेगी। हम भारत सरकार के संतुलित बातचीत के लिए आभारी हैं और भारत की आर्थिक वृद्धि के हित में टैरिफ में और छूट की उम्मीद करते हैं।

सोने-चांदी पर करों में हालिया बदलाव हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क दरों को अपरिवर्तित रखा। वर्तमान में, सोने के आयात पर सभी रूपों में 6% शुल्क लगता है, जिसमें 5% मूल सीमा शुल्क और 1% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर शामिल है। चांदी के आयात पर पात्र भारतीय निवासियों के लिए 6% कर लगता है, जबकि अन्य लोग 36% का भुगतान करते हैं, जिसमें 35% बीसीडी और 1% एआईडीसी शामिल है। दोनों धातुओं पर 3% की समान जीएसटी लागू है। इससे पहले, केंद्र ने 24 जुलाई, 2024 से सोने पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। यह कदम तस्करी पर अंकुश लगाने और संगठित व्यापार का समर्थन करने के उद्देश्य से था।

सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी के बाद आई भारी बिकवाली के दौर के बाद सोने और चांदी की कीमतों में भी तेजी से रिकवरी हुई। घरेलू एक्सचेंज पर, एमसीएक्स सोने की कीमतें लगभग 4% बढ़कर 1,49,485 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। एमसीएक्स चांदी की कीमतें मंगलवार, 3 फरवरी को 6% के अपर सर्किट पर 2,50,436 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गईं। भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा ने पहले से ही अस्थिर रहने वाले कमोडिटी बाजारों में एक नया भू-राजनीतिक आयाम जोड़ दिया।