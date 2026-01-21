अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल, अडानी-अंबानी का घटा रुतबा

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड लेने की जिद से दुनिया भर के शेयर मार्केट लाल निशान पर आ गए। इसका असर आम निवेशकों से लेकर दुनिया के अरबपतियों पर भी पड़ा। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में उथल-पुथल है और इसमें शामिल टॉप-13 अरबपतियों की दौलत में सेंध लगी है।

डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड लेने की जिद से दुनिया भर के शेयर मार्केट लाल निशान पर आ गए। इसका असर आम निवेशकों से लेकर दुनिया के अरबपतियों पर भी पड़ा। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में उथल-पुथल है और इसमें शामिल टॉप-13 अरबपतियों की दौलत में सेंध लगी है। वहीं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का रुतबा भी घटा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दुनिया सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के एलन मस्क की दौलत में मंगलवार को 13.1 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की दौलत अब 668 अरब डॉलर रह गई है। टेस्ला के शेयरों में 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

जेफ बेजोस को 7.19 अरब डॉलर, लैरी एलिसन को 11.8 अरब डॉलर, मार्क जुकरबर्ग को 5.52 अरब डॉलर और बर्नार्ड अर्नाल्ट को 9.02 अरब डॉलर का झटका लगा है। लैरी पेज को 6.35 अरब डॉलर, जेनसेन हुआंग को 6.46 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। सर्गेई ब्रिन को 5.88 अरब डॉलर, स्टीव बाल्मर को 1.62 अरब डॉलर और वॉरेन बफेट को 2.63 अरब डॉलर की चोट पहुंची है।

अडानी-अंबानी का घटा रुतबा एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी और दूसरे रईस गौतम अडानी, दोनों को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। ब्लूमबर्ग बिलेनियर लिस्ट में दोनों अरबपतियों का रुतबा घट गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मंगलवार को 4.51 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा।

इस झटके के साथ ही अंबानी अब 94.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 19वें स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं, गौतम अडानी को मंगलवार को 3.54 डॉलर का झटका लगा। उनकी संपत्ति अब 76.2 अरब डॉलर रह गई है। अडानी अब 22वें स्थान पर हैं।