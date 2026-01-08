Hindustan Hindi News
इस शेयर ने इंट्रा-डे में लगाई 8% की छलांग, 5 साल से निवेशकों को कर रहा मालामाल

संक्षेप:

Thangamayil jewellery share: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इस शेयर में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई और करीब 8 पर्सेंट बढ़कर 4,138.15 रुपये तक पहुंचा। यह शेयर पिछले पांच साल से निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है।

Jan 08, 2026 04:16 pm IST
Thangamayil jewellery share price: ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनी- थंगामयिल ज्वेलरी के शेयर ने गुरुवार को अपना ऑल टाइम हाई टच किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इस शेयर में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई और करीब 8 पर्सेंट बढ़कर 4,138.15 रुपये तक पहुंचा। शेयर में यह उछाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गुरुवर को सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही इंडेक्स बुरी तरह पस्त थे।

हालांकि, थंगामयिल ज्वेलरी के शेयर में मुनाफावसूली भी देखी गई और आखिरी वक्त फ्लैट 3850 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि थंगामयिल ज्वेलरी के शेयर चार दिन में 28 पर्सेंट से ज्यादा उछले हैं। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2025 में अब तक यह 69% चढ़ चुका है। पिछले तीन वर्षों में इसमें 638% और पांच वर्षों में 1181% की शानदार तेजी देखी गई है। मजबूत फंडामेंटल्स और सेक्टर सपोर्ट के चलते थंगामयिल ज्वेलरी निवेशकों के रडार पर बना हुआ है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी के पीछे पूरे ज्वेलरी सेक्टर में आई मजबूती और तीसरी तिमाही (Q3FY26) के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें प्रमुख कारण हैं। INVAsset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी के अनुसार कंपनी में हालिया तेज उछाल किसी एक वजह से नहीं, बल्कि सेक्टर-वाइड मोमेंटम और मजबूत तिमाही नतीजों की उम्मीदों के मेल का नतीजा है। दिसंबर तिमाही संगठित ज्वेलरी रिटेलर्स के लिए आमतौर पर सबसे मजबूत मानी जाती है। त्योहारों, शादियों के सीजन और स्टोर्स में बढ़ी फुटफॉल के चलते मांग में तेज इजाफा होता है। इस साल ऊंचे सोने के दामों के बावजूद मांग का माहौल काफी अनुकूल रहा है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

थंगामयिल ज्वेलरी के वित्तीय नतीजों की बात करें तो सितंबर तिमाही में कंपनी ने ₹58.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे ₹17.45 करोड़ का नुकसान हुआ था। तिमाही आधार पर बिक्री 45% बढ़कर ₹1,705 करोड़ पहुंच गई, जबकि EBITDA में 1,600% से अधिक की जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई।

