घाटे से मुनाफे में आ गई यह कंपनी, 68% चढ़ गया शेयर, अब कल रहेगी निवेशकों की नजर
थंगामायिल ज्वेलरी लिमिटेड (Thangamayil Jewellery Ltd) के शेयर पिछले एक महीने में करीब 5% टूटे हैं, जबकि पिछले छह महीनों में स्टॉक ने जोरदार 68% की तेजी दिखाई है। यह तेजी इसलिए आई क्योंकि कंपनी Q2 FY26 में दोबारा मुनाफे में लौट आई। तमिलनाडु की इस ज्वेलरी कंपनी ने जुलाई–सितंबर तिमाही में ₹58.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे ₹17.45 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी की ऑपरेटिंग आय भी तेज उछाल के साथ 44.86% बढ़कर ₹1,710.90 करोड़ पहुंच गई।
क्या है डिटेल
कंपनी ने एक अलग अपडेट में बताया कि अक्टूबर 2025 में उसकी बिक्री ₹1,032 करोड़ तक पहुंच गई, जो कंपनी के इतिहास में पहली बार ₹1,000 करोड़ का महीने का आंकड़ा पार करती है। यह पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 178% की भारी बढ़त है। साथ ही, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बिक्री 432 किलो से बढ़कर 764 किलो हो गई। यानी 77% की बढ़त। इसका मतलब है कि त्योहार सीजन में ग्राहक मांग बहुत मजबूत रही और उसके नए स्टोर्स में भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई।
हालांकि मैनेजमेंट ने माना कि सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव मांग और मार्जिन के अनुमान को मुश्किल बनाते हैं। लेकिन कंपनी के नए लॉन्च हुए चेन्नई मेट्रो स्टोर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुल कारोबार में पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। फिर भी, मार्केट में कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स फिलहाल स्टॉक पर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और इसे निकट अवधि में कमजोर ट्रेंड में बता रहे हैं।
एनालिस्ट की राय
SEBI-रजिस्टर्ड एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन के अनुसार, शेयर का डेली चार्ट बीयरिश है। उनके मुताबिक, ₹3,280 पर कड़ा रेजिस्टेंस है और ₹3,129 पर अहम सपोर्ट। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो शेयर ₹2,985 तक खिसक सकता है। वहीं, मास्टरट्रस्ट के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक ₹2,950 तक फिसल सकता है और ऊपर की ओर तुरंत रुकावट ₹3,250 पर है। सितंबर 2025 तक कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 61.56% रही।