शुक्रवार को टेक्सटाइल शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। दरअसल, भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में भारत का ब्रिटेन को टेक्सटाइल निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर है, जो ब्रिटेन के कुल टेक्सटाइल आयात का लगभग 6% हिस्सा है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 06:02 PM
ब्रिटेन से ट्रेड बढ़ाने पर पॉजिटिव संकेत, टेक्सटाइल शेयरों पर टूट पड़े निवेशक

शेयर बाजार एक बार फिर गुलजार है। इस माहौल के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को टेक्सटाइल शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। बीएसई पर टेक्सटाइल इंडेक्स से जुड़ी कई कंपनियों के शेयर 17% तक उछल गए। कारोबार के दौरान सांगम इंडिया का शेयर 17% बढ़कर ₹464.40 तक पहुंच गया, वहीं किटेक्स गारमेंट्स में 11% की बढ़त के साथ ₹199.25 का स्तर देखा गया। इसके अलावा गोकलदास एक्सपोर्ट्स 9% बढ़कर ₹799.40 और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज 7% की तेजी के साथ ₹281.35 तक पहुंच गया। शेयरों में यह तेजी भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड को लेकर पॉजिटिव संकेतों की वजह से आई है।

क्या हैं पॉजिटिव संकेत

भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में भारत का ब्रिटेन को टेक्सटाइल निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर है, जो ब्रिटेन के कुल टेक्सटाइल आयात का लगभग 6% हिस्सा है। सरकार का मानना है कि यह व्यापार समझौता (UKFTA) भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए बड़ा अवसर साबित होगा। घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि भारत का टेक्सटाइल निर्यात अगले पांच वर्षों में 2-3 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।

ब्रोकरेज हाउस ने क्या कहा?

घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि भारत का टेक्सटाइल निर्यात अगले पांच वर्षों में 2-3 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक मौजूदा तिमाही में टैरिफ बढ़ने के कारण कंपनियों की एबिटा मार्जिन पर दबाव रहेगा लेकिन भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अगले कुछ महीनों में हो जाता है तो तीसरी तिमाही से मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है।

पीएम मोदी ने व्यापार समझौते पर क्या कहा?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले ही हासिल कर लेने का भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा- आज भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर है। मुझे विश्वास है कि इसे दोगुना करने का लक्ष्य 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले हासिल कर लिया जाएगा।

