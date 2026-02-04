2 दिन में 40% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, ट्रंप टैरिफ डील का असर
सिर्फ दो कारोबारी दिनों में यह स्टॉक 40% से ज्यादा मजबूत हो चुका है। बाजार में यह तेजी भारत–अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद देखने को मिल रही है, जिसे टेक्सटाइल कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है।
Gokaldas Exports Share: टेक्सटाइल सेक्टर के शेयरों में आज बुधवार, 4 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा गोकलदास एक्सपोर्ट्स को हुआ, जिसके शेयर एक ही दिन में 18% से ज्यादा उछल गए। इससे पहले वाले सत्र में भी शेयर करीब 20% चढ़ा था। यानी सिर्फ दो कारोबारी दिनों में यह स्टॉक 40% से ज्यादा मजबूत हो चुका है। बाजार में यह तेजी भारत–अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद देखने को मिल रही है, जिसे टेक्सटाइल कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है।
क्या है डिटेल
भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अब भारतीय उत्पादों पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही, रूसी कच्चे तेल के आयात पर लगने वाली अतिरिक्त 25% ड्यूटी भी हटाने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह समझौता तुरंत लागू होगा। चूंकि ज्यादातर भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की 50 से 70% कमाई अमेरिका से आती है, इसलिए इस फैसले से पूरे सेक्टर का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है।
इस तेजी को केंद्रीय बजट 2026–27 से भी सपोर्ट मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का ऐलान किया है। ये पार्क ‘चैलेंज मोड’ पर विकसित किए जाएंगे, जहां एक ही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मकसद निवेश बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर ज्यादा मजबूत बनाना है। इसका असर शेयर बाजार में टेक्सटाइल स्टॉक्स पर साफ दिख रहा है।
इन शेयरों में हलचल
गोकलदास एक्सपोर्ट्स के अलावा किटेक्स गारमेंट्स, ट्राइडेंट, केपीआर मिल्स, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज और वेल्सपन लिविंग जैसे शेयरों में भी हलचल दिखी। हालांकि, सभी कंपनियों में तेजी बराबर नहीं रही। जानकारों का मानना है कि फायदा उन्हीं कंपनियों को ज्यादा मिलेगा जिनकी अमेरिका में मजबूत पकड़ है और जो वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टैरिफ घटने से भारतीय कंपनियां चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगी, जिससे आने वाले समय में ऑर्डर और मुनाफे दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है।