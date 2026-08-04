Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 पर 1 बोनस शेयर बांट रही नई-नवेली कंपनी, कमजोर बाजार में रॉकेट बने शेयर

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • पिछले महीने ही शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी आस्था स्पिनटेक्स के शेयर मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं
  • कंपनी के शेयर मंगलवार को NSE में 10% की तूफानी तेजी के साथ 83.72 रुपये पर पहुंच गए हैं
Aastha Spintex
आस्था स्पिनटेक्स अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है।

बाजार में तेज गिरावट के बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी आस्था स्पिनटेक्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर मंगलवार को NSE में 10 पर्सेंट उछलकर 83.72 रुपये पर बंद हुए हैं। शेयर बाजार की नई-नवेली कंपनी आस्था स्पिनटेक्स ने हाल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर और डिविडेंड बांटने का ऐलान किया है। आस्था स्पिनटेक्स के शेयर इसी साल 6 जुलाई को बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 जून को खुला था और यह 1 जुलाई तक ओपन रहा।

कंपनी के शेयरों में तेजी की वजह
कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर आस्था स्पिनटेक्स ने फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 51.46 करोड़ रुपये की मजबूत क्यूम्यलेटिव ऑर्डर बुक पोजिशन की घोषणा की है। यह अगस्त 2026 से अक्टूबर 2026 के पीरियड को कवर करते हैं। गुजरात बेस्ड कंपनी आस्था स्पिनटेक्स, फाल्कन यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीद रही है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने 38 ऑर्डर्स की ऑर्डर बुक कन्फर्म की है, जो कि टोटल 17.35 लाख किलोग्राम कॉटन यार्न के बराबर है। यह ऑर्डर 10 से ज्यादा डोमेस्टिक क्लाइंट्स से मिले हैं। ये ऑर्डर, वित्त वर्ष 2024-25 रेवेन्यू के 20.62 पर्सेंट के बराबर हैं।

ये भी पढ़ें:बाजार में उतरते ही हर शेयर पर ₹169 का फायदा, पहले ही दिन इस शेयर ने किया मालामाल

हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
पिछले महीने 6 जुलाई को बाजार में लिस्ट हुई कंपनी आस्था स्पिनटेक्स ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। आस्था स्पिनटेक्स (Aastha Spintex) ने अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 0.10 रुपये का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है।

ये भी पढ़ें:केंद्रीय कर्मचारियों को पसंद नहीं आई यह स्कीम! मोदी सरकार ने दी थी हरी झंडी

IPO में 136 रुपये था शेयर का दाम, अब 85 रुपये से नीचे पहुंचे शेयर
आस्था स्पिनटेक्स (Aastha Spintex) के आईपीओ में शेयर का दाम 136 रुपये था। बाजार में उतरने के एक महीने में कंपनी के शेयर लुढ़ककर 83.72 रुपये पर पहुंच गए हैं। आस्था स्पिनटेक्स के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 35 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 170 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी के शेयर 6 जुलाई 2026 को BSE में 130 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले दिन 136.45 रुपये पर बंद हुए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर 130 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले दिन 136.49 रुपये पर बंद हुए।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।