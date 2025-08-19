टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिली बड़ी छूट, कच्चे कपास पर आयात शुल्क 42 दिन के लिए हटा

Textile Industry: वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में 30 सितंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कच्चे कपास पर लगने वाला 11% आयात शुल्क (ड्यूटी) अगले 42 दिनों के लिए हटा दिया है। यह छूट 30 सितंबर तक रहेगी

वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में 30 सितंबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कच्चे कपास पर लगने वाला 11% आयात शुल्क (ड्यूटी) अगले 42 दिनों के लिए हटा दिया है। यह छूट 30 सितंबर तक रहेगी। यह फैसला टेक्सटाइल उद्योग को राहत देने के लिए लिया गया है, जो बढ़ती कच्चे माल की कीमतों और अमेरिका से आने वाले नए टैरिफ चुनौतियों से जूझ रहा है।

इस खबर के बाद पेज इंडस्ट्रीज, अरविंद लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। अरविंद के शेयर करीब ढाई पर्सेंट उछलकर 300 के पार पहुंच गए हैं। पेज इंडस्ट्रीज भी 275 रुपये बढ़कर 44965 रुपये पर पहुंच गया है। हालांकि, वेदांत फैशन्स और केपीआर मिल लाल निशान पर थे।

क्यों लिया गया ये फैसला? सरकार ने सोमवार देर शाम जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह छूट "जरूरी" कदम है और "जनहित में" ली गई है। इससे पूरे टेक्सटाइल सेक्टर जैसे सूत, कपड़ा, परिधान (गारमेंट्स) और होम टेक्सटाइल बनाने वालों को महंगाई के दबाव से राहत मिलेगी। खासकर अब जब त्योहारी सीजन नजदीक है और निर्यात को गति देने की जरूरत है।

अमेरिकी बाजार में दिक्कतें भी एक वजह एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब भारतीय निर्यातकों को अपने अहम अमेरिकी बाजार में टैरिफ की नई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग ने शिकायत की थी कि कपास की ऊंची कीमतें और शुल्क, कपड़ों और घरेलू टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में उनकी प्रतिस्पर्धा कम कर रही थी।